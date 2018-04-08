فيديو مؤثر لأمير الكويت وشقيقته بعيدا عن الرسميات

الدبور – فيديو مؤثر لأمير الكويت الذي يطلق عليه في الخليج أمير الإنسانية لمواقفه المميزة إتجاه شعبه وإتجاه القضايا الخليجية والعربية بشكل عام.
حيث تداول ناشطون مقطع فيديو مؤثر للشيخة أمثال الأحمد وهي تحتضن وتقبل يد شقيقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أعقاب انتهاء عرض الأوبريت الوطني “عجيبة هالديرة” الذي أقيم تحت رعايته على مسرح قصر بيان.
ووفقا للفيديو المتداول الذي لطشه الدبور، فإنه في أعقاب مغادرة الأمير للمسرح بعد انتهاء الأوبريت قابلته شقيقته “أمثال” ودون الالتزام بالبروتوكولات الرسمية آخذة في تقبيل رأسه ويده.
يشار إلى أن الأوبريت الوطني “عجيبة هالديرة” أقيم صباح الأربعاء بحضور الأمير صباح الأحمد وتحت رعايته على مسرح قصر بيان.
وشهد الحفل ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكبار المسؤولين بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني بعدها بدأ الأوبريت حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول مسيرة دولة الكويت وتاريخها الشاهد على مواقف الخير والعطاء لأهلها والدلائل حول تكاتفهم وتضامنهم وتآزرهم في مواجهة التحديات كافة.
عقب إنتهاء أوبريت #عجيبه_هالديره 🇰🇼
الشيخة أمثال الأحمد تحتضن شقيقها سمو أمير البلاد وتقبّل يد سموه ❤️ pic.twitter.com/cAlRtWHC0R
— أحمد خالد المسفر (@almesfr) April 4, 2018
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