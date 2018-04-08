فيديو مؤثر لأمير الكويت وشقيقته بعيدا عن الرسميات

الدبور – فيديو مؤثر لأمير الكويت الذي يطلق عليه في الخليج أمير الإنسانية لمواقفه المميزة إتجاه شعبه وإتجاه القضايا الخليجية والعربية بشكل عام.

حيث تداول ناشطون مقطع فيديو مؤثر للشيخة أمثال الأحمد وهي تحتضن وتقبل يد شقيقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أعقاب انتهاء عرض الأوبريت الوطني “عجيبة هالديرة” الذي أقيم تحت رعايته على مسرح قصر بيان.

ووفقا للفيديو المتداول الذي لطشه الدبور، فإنه في أعقاب مغادرة الأمير للمسرح بعد انتهاء الأوبريت قابلته شقيقته “أمثال” ودون الالتزام بالبروتوكولات الرسمية آخذة في تقبيل رأسه ويده.