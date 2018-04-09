الدبور – المحامي سامي المشني إستطاع إنقاذ إمرأة أمريكية من أصل لبناني من عملية نصب تعرضت لها منذ فترة من قبل محامي نصب عليها وهي لم تكن بوعيها.

بدأت القصة عندما تعرضت اللبنانية لحادث مروري قبل أشهر دخلت على أثره إلى المستشفى للعلاج، فقام محامي لا تعرفه بزيارتها في المستشفى ولم تكن بكامل وعيها، وقام بأخذ بعض الصور لها، وأخذ معلوماتها، وأقام قضية تعويض ضد شركة التأمين بدون الحصول على تفويض رسمي منها ولا توقيع أي أوراق.

إستطاع المحامي النصاب تحصيل مبلغ ال ١٠٠ ألف دولار وهو المبلغ الأقصى في وثيقة التأمين للذي تسبب في الحادث ولم تحصل المرأة على أي شيئ وأختفى المحامي.

اللبنانية لجأت إلى مكتب المحامي سامي المشني للإستفسار فقط، ولكنه إستطاع إقناعها بتعيينه لتحصيل المبلغ المستحق ثانية من شركة التأمين لأنه ليس ذنبها.

مكتب المحامي المشني كسب القضية فعلا وتم تحصيل مبلغ ١٠٠ ألف دولار للضحية، وقامت شركة التأمين بملاحقة المحامي النصاب لتحصيل المبلغ منه.

مكتب المحامي سامي المشني يقع في أناهيم ويخدم جميع مناطق جنوب كالفورنيا، ولديه فرع في مدينة ريفرسايد أيضا، ومتخصص في قضايا الحوادث بكافة أنواعها وتحصيل أكبر المبالغ الممكنة بدون جهد من الشخص أو أي مصاريف تدفع، حيث يتم تحصيل جميع أتعابه من القضية وليس من الزبون.

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