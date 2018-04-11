الدبور- ناشط سعودي يغرد من داخل قصور الحكم في المملكة العربية السعودية قال أن ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي محمد ابن سلمان مدمن.

حيث أكد حساب “العهد الجديد” بتويتر والشهير بتسريباته من داخل أروقة الحكم بالمملكة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخصص 4 ساعات يوميا للدخول إلى الفضاء الإلكتروني ومراقبة المغردين والكتاب عبر “تويتر” لاتخاذ قراراته من خلال ما يقرأه. مما يصل إلى حد الإدمان.

ودون “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون على “تويتر” في تغريدة له ما نصه:” يقضي محمد بن سلمان يومياً أربع ساعات يراقب فيها تويتر”، مشيرا إلى أن أحيانا يستخدم حساب مستشاره بالديوان الملكي سعود القحطاني للتغريد.

ولفت إلى أن “ابن سلمان” يتأثر كثيراً بما يقرأ أو يُنقل إليه، مضيفا “خاصة منه الذي يستهدف شخصه بأنه أداة في يد محمد بن زايد يُسيّره ويقوده”

وأكد “العهد الجديد” أن ولي العهد السعودي قد يتخذ قرارات بحق الكُتاب والمغردين من خلال ما يكتبوه ويقرأه في تويتر.

وهاجمت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تقرير لها، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث سلطت الضوء على التناقض الكبير بين أقواله وأفعاله، ففي الوقت الذي يدعو فيه شعبه للتقشف ويزعم محاربة الفساد لا يحرم نفسه من “ملذات باذخة”.. بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، البالغ من العمر 32 عاما، الذي يزور فرنسا حاليا، يدعو إلى التقشق وشرع في مكافحة الفساد في المملكة، غير أنه في الوقت ذاته لا يحرم نفسه من “مَلذّات” باذخة، على غرار قصر لويس الرابع عشر الفخم والتاريخي الواقع بضاحية باريس والذي يعد أغلى منزل في العالم.

وهذا ليس كل شيء. حيث أوضحت “لوفيغارو” أن الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يقدم نفسه كرجل محاربة الفساد في السعودية، يملك أيضا إقامة فاخرة في مدينة “Condé-sur-vesgre” بنفس المنطقة “ليزيفلين” في الضاحية الباريسية، تبلغ مساحتها 250 هكتار ويطلق عليها “روفرايْ”.