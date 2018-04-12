الدبور – ابن زايد حط في القاهرة في زيارة غير رسمية وغير معلنة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومخابراته لمناقشة قضايا جديدة مهمة بالنسبة له يجب إنهاء ملفاتها فورا.

أول قضية هي قضية المسيرات المستمرة في غزة، وإنزعاج إسرائيل منها وتحاول إنهاء هذا الوضع بسرعة وبأي طريقة، وكانت من ضمن العروض على حماس هو فتح معبر رفح لمدة أسبوع وأيضا تعهد الإمارات والسعودية بدفع الرواتب حتى لا ينفجر الوضع بشكل أكبر خصوصا بعد تعنت الرئيس الفلسطيني وإصراره على قراره بقطع كل الرواتب حتى تسلم حماس غزة بشكل كامل.

و كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” عن السبب الحقيقي لزيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد المفاجئة لمصر ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.