وزير خارجية قطر للدب الداشر وشيطان العرب: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

الدبور – وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنهى الموضوع الذي يشغل ابن سلمان وابن زايد، وأنفقوا أموال الشعب على تدمير سمعة قطر من أجله.

حيث قال الوزير القطري وردا على سؤال حول مطالب السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بحظر أنشطة جماعة “الإخوان المسلمون” في البلاد ووقف دعم “حماس”، قال في مقابلة أجرتها معه شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية الخميس: “قطر لم تدعم الإرهاب قط ولم تتسامح مع من يمولونه، تلك، الاتهامات باطلة من دول حصار قطر، إنهم يتهموننا بدعم الإخوان المسلمين، بينما الإخوان المسلمون جزء من الأنظمة السياسية في بلدانهم”.

وأكد “آل ثاني” على موقف قطر الثابت في الحفاظ على سيادتها قائلا: “إنهم يحاولون باستمرار استفزاز قطر وسلب سيادتها… وهذا ما لم تقبل به قطر أبدا، في عام 1995 كانت هناك محاولة للانقلاب على الأمير وفي عام 2014 سحبوا سفراءهم وتم احتواء الأزمة، وهذه الأزمة وصلت الإجراءات التي اتخذوها إلى شعبنا، وقطر ليست مستعدة لإهدار ثروة الشعب وموارده على مغامرتهم السياسية”.