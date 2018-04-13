الدبور – قال وزير خارجية البحرين والمعروف دوليا بلقب برميل البحرين في تغريده له على تويتر، ما نصه :”الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران و إساءاتهم المتواصلة الى اليوم لخادم الحرمين الشريفين تؤكد ان قطر لا مكان و لا دور لها في القمة و تمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي”

وأضاف البرميل المتنقل في تغريدة أخرى : ”الكل متفائل ب #القمة_العربية_بالظهران و نتائجها المتوقعة لصالح الأمن القومي العربي . و لا يهاجمها الا من باع نفسه للاعداء بثمن بخس جدا جدا”

مراسل الدبور رد عليه أكيد لا مكان لدولة قطر ولا أي شخص في القمة ولا أي مكان تتواجد فيه، لأنه المساحة ضيقة في القمة ولا تتسع إلا لك.

يشار إلى أنه قبل أيام شبه وزير خارجية “مملكة الريتويت”، القاعدة العسكرية السعودية المزمع إقامتها في المنطقة الفاصلة بين القناة البحرية والحدود القطرية بأنها ستكون بخط بارليف الذي أقامه الاحتلال الاسرائيلي على الحدود المصرية أبان احتلاله لشبه جزيرة سيناء.

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” على من يفتح ابوابه و بره و بحره للقوات الأجنبية ، بما يشكل تهديد حقيقي لجيرانه و للامن الإقليمي ، ان يتقبل إقامة خط بارليڤ على حدوده #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى”.