الدبور – النسخة الكويتية للطبال وسيم يوسف القارئ مشاري راشد العفاسي و الذي دخل على خط شيوخ السلطان، وموضة التقرب من السلطان إتقاء لشره، مثلما فعل وسيم يوسف الذي باع الأردن وأشترى عيال زايد فأصبح أكبر طبال لهم.

العفاسي شتم حماس والإخوان والبيتنجان بتغريدة على تويتر، الشيخ العوضي إنتقد هجومه وقال كلمات عامة في موضوع المشيخة وقراءة القرآن، العفاسي يسكتله لا طبعا ولعت مع العفاسي.

وقال “العفاسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور :”لأن جماعة الإخوان تفشّل ! كلهم ينكرون الإنتماء لها ويختبيء محمد العوضي خلف ريتويت لأنه يجبن عن المواجهة مثلما يجبن عن الإعتراف بأنه إخونجي ! وكان يتصل بي في أحداث مصر ويقول : نحن نقبل رأسك أوقف الحرب ! ثم أكتشف أنه هو من يدير الحرب من الخلف برسائل تحريضية كشفتها لعلي”.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “العفاسي” مؤكدين بأنه أظهر ما في قلبه من غل تجاه الدكتور “العوضي” موضحين بأنه كان ينتظر اللحظة المناسبة ليظهر مشاعره الحقيقية تجاه “العوضي”، في حين أعرب آخرون لتحوله لأحد علماء السلاطين، مشددين على أن الداعية “العوضي” أشرف وأنفع منه.

لم اتوقع

ان لوسيم يوسف

فرع في " الكويت " — قطر للأبد (@Q_ATAR) April 16, 2018

وكان “العفاس” قد شن هجوما عنيفا على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ووصف أفرادها بـ”الإخونجية الخائنين” بعد البيان الذي أدانت فيه “حماس” الضربة الثلاثية ضد النظام السوري واعتبرت ذلك عدوانا على الأمة العربية.

وقال في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر مهاجما الحركة ما نصه:”الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين ، فحالهم لا يخفى الا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال ، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر ، أما نحن فسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب وسنة رسوله ﷺ متمسكين”.