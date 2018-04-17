وتعليقاً على هذه الصورة التي حاول الذباب الإلكتروني استخدامها للهجوم على قطر، دون “عناسوة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “فعلاً صــورة القــرن صورة من #قمه_الظهران مفادها: قف مع #حلف_الشيطان تكن شيطان مثله، فمهما كانت الدول كبيرة فأصغر طفل قطري أكبر منها”.

وتابع مشيدا بقطر وممثلها: “سعادة أبو العينين ممثل #قطر بعد أن نأى بنفسه عن حضن الشيطان فنبضات قلوبنا معه دوماً لشجاعته وحسن تدبيره لموقفه الصورة عكس للواقع الذي صوره الشياطين”.

فعلاً صــورة القــرن

صورة من #قمه_الظهران مفادها

قف مع #حلف_الشيطان تكن شيطان مثله

فمهما كانت الدول كبيرة فأصغر طفل قطري أكبر منها

سعادة أبو العينين ممثل#قطر بعد أن نأى بنفسه عن حضن الشيطان فنبضات قلوبنا معه دوماً لشجاعته وحسن تدبيره لموقفه

الصورة عكس للواقع الذي صوره الشياطين pic.twitter.com/BC007DkV6p — علاء عناسوة 🇶🇦❤️🇯🇴 (@AnaswahAlaa) April 17, 2018

واستثنى العقيد الأردني “عناسوة”، من الشخصيات التي وضعها في ما أسماه “حلف الشيطان”، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه ليس مقصوداً بتاتاً.

وكان مستشار “ابن سلمان” سعود القحطاني قد تناسى القيم العربية الشريفة في إكرام الضيف، لينشر عددا من الصور لممثل قطر خلال القمة محاولا إظهارة منفردا ليوحي لمتابعيه بأن المندوب القطري منبوذ في القمة، ثم أمر ذبابه الإلكتروني بترويج الصورة ومهاجمة قطر عبرها.

وكان المندوب القطري في الجامعة العربية والسفير السابق في القاهرة، سيف البوعينين قد حضر اجتماعات مؤتمر القمة العربية الـ 29 التي أقيمت الأحد في مدينة الظهران السعودية.

وجاء الإعلان عن تمثيل “البوعنين” لقطر في القمة بعد تأكيد مصدر دبلوماسي عربي الاسبوع الماضي بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده لحضور مؤتمر القمة وهو ما لم يتم.