الدبور – دمر اليمن هذا الداشر وعائلته، ولم يبق بها حجر على حجر، وأرجع لها أمراض إنتهت منذ الحرب العالمية الثانية، ورجع اليمن إلى عصر ما قبل الجاهلية الأولى، وشرد نسائ اليمن، وقتل أطفال اليمن، ولم يهتز له جفن ولم يحزن قلبه أبدا على أي جريمة إرتتكبها فيه، ولن يتوقف عن مجازره بحق شعبها الأصيل..لأن قلبه لم يتحرك.

ولكن قلب الداشر الثاني أخو الداشر الأكبر تحرك وجزن وشعر بالأسى لوفاة زوجة بوش الأب عن عمر ناهز ال ٩٢ عاما بعد معاناته من المرض لسنوات.

لا ندري لماذا قلبه حزين لهذه الدرجة، اليست في رحمة الله الآن، اليس البكاء يعذب الميت، إدعي لها يا شيخ أفضل من الحزن، وأحزن على الأطفال الجوعى الذين ما زالوا على قيد الحياة وأنقذهم من الموت، إحزن على المرضى الذي أمرضتهم في اليمن من جراء حربك الجنونة، وحاول أن تنقذهم، فقط أوق الحرب والدمار وأنقذ ما يمكن إنقاذه، وأليس الحي أولى من الميت؟ أليس الأقربون أولى بالحزن؟

فقد أعرب سفير السعودية في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان،(الدب الأضغر) شقيق ولي العهد السعودي (الداشر الأكبر)، عن حزنه لوفاة باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، قال خالد بن سلمان: “أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش. أتقدم بخالص وأصدق التعازي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب وباقي أفراد عائلة بوش في هذا الوقت العصيب”.

وتوفيت باربرا وهي زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب، وأيضا والدة الرئيس السابق جورج دبليو بوش عن عمر ناهز 92 عاما. وتوفيت باربرا بعد يومين من إعلان العائلة عن قرار وقف العلاج والاعتماد على المسكنات.