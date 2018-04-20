الدبور – إسرائيل مصدومة من كمية التمجيد السعودية الإماراتية المتسارعة لدولتها التي كانت بالأمس القريب من أشد أعداءها على الأقل بشكل رسمي علني.

وقال صحافي صهيوني لا أظن أن أي من مؤسسي الدولة كان يحلم بهذا الكم الهائل من المطبعين وبل المطبلين للتطبيع مع إسرائيل، كنا نتوقع أن نصبح كيان عادي تتعود علية الأنظمة مقابل إعطاء دولة للفلسطينيين، ولكن هذا التسارع في خروج كم كبير من المحللين والكتاب وحتى رجال الدين بإعطائنا حق الوجود وإنكار الفلسطينيين فهذا كان حلم بالنسبة لنا وها هو يتحقق بسرعة بفضل ابن سلمان وسياساته الجديدة.

وبالأمس قدم الباحث والإعلامي السعودي والمقرب من الديوان الملكي عبد الحميد الحكيم تهانيه لإسرائيل بمناسبة الذكرى السبعين لاحتلالها فلسطين.

وقال “الحكيم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور وجابلته الدور : ” أهنيء المجتمع الإسرائيلي بعيد الاستقلال واخاطب المجتمعات العربية بهذه المناسبة دولة إسرائيل حق تاريخي لليهود تؤكده الكتب السماوية وتاريخ المنطقة وفي خلال 70 عاما أصبحت إسرائيل دولة من العالم الاول وانتم لم تجنوا من انكاركم لحقهم سوى الضعف وحروب مذهبية تدارمن النظام الإيراني عدوكم الحقيقي”.

أهنيء المجتمع الإسرائيلي بعيدالاستقلال واخاطب المجتمعات العربيةبهذه المناسبة دولةإسرائيل حق تاريخي لليهودتؤكده الكتب السماويةوتاريخ المنطقةوفي خلال 70 عاما أصبحت إسرائيل دولةمن العالم الاول وانتم لم تجنوا من انكاركم لحقهم سوىالضعف وحروب مذهبيةتدارمن النظام الإيراني عدوكم الحقيقي https://t.co/uQBQZl0vis — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 20, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى مشيدا بإعادة تغريدة تدوينته من قبل حساب “إسرائيل بالعربية”:” يسعدني ويشرفني ياصديقي العزيز إعادة تغريدتي واعتبره نيشان على صدري ودعم في مسيرة تحقيق السلام”.

وقال مجددا بتغريدة ألعن من أختها: “داود من جعل القدس عاصمة لمملكته وكان من بني إسرائيل وكانت عاصمة لبني إسرائيل قبل ظهور الإسلام للأسف معظم مثقفي العرب يخافون من مواجهة مجتمعاتهم بحقيقة الإرث الخاطيء لكراهية اليهود وانكار حقهم التاريخي بل يقدسونه للفوز ببطولات وهمية من مجتمعات مهزومة لذلك أراهن على شجاعة ولي العهد بتحقيق السلام”

يشار إلى أن عبد الحميد الحكيم كان اول شخصية سعودية تستضيفه القناة الثانية ة للتعليق حول قطع العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران العام الماضي.

ولدى سؤال المذيع للحميد عن هدف الدول من الإعلان عن قطع العلاقات مع قطر أجاب أن هذا الإجراء هو جزء من خطة سياسية تتبناها السعودية والإمارات مصر وخاصة بعد قمة الرياض التي حضرها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأضاف أن هذه الدول لن يكون فيها أي مكان للإرهاب أو الجماعات الإسلامية التي تستخدم الدين لتحقيق مصالح سياسية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين”.

وأشار إلى أن هذه الدول قد اتخذت قرارها بالاتجاه نحو السلام، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأول خطوة نحو هذا تكون بتجفيف منابع الإرهاب، ولن يكون هناك أي دور لأي جماعة دينية سواء الإخوان أو غيرهم، تستخدم الدين لتحقيق مصالح سياسية، أو تساهم في فكر الإرهاب، باسم الدين أو باسم المقاومة أو باسم الجهاد.