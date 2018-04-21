إنقلاب على الإنقلاب في السعودية ومصير الدب الداشر مجهول.. الدبور يكشف المستور

الدبور – إنقلاب على الإنقلاب في السعودية، وما قام به ابن سلمان بحق عائلته يبدو إنه لم يمر مرور الكرام وما هي إلا مسألة وقت فقط، كما أشار الدبور في تقارير سابقة.

فقد حصل الدبور على فيديوهات لإطلاق نار على قصر ولي العهد ومحاولة لإقتحامه والسيطرة عليه، فيما يبدو إنها عملية إنقلاب على الإنقلاب الذي قام به ابن سلمان على كل نشأت عليه المملكة.

ونقل المعارض السعودي غانم الدوسري عن مصدر قال إنه يتبع الديوان الملكي، إن عملية إطلاق النار تتم بالقرب من أحد القصور الملكية في العاصمة الرياض وأن هناك أنباء عن نقل الملك إلى ملجأ في القاعدة الجوية لحمايته.

فيما ذكر الإعلام العبري الإسرائيلي أن ابن سلمان قد أصيب بطلق ناري، وتم نقله لعلاجه وحمايته، حيث حسب الرواية الإسرائيلية أن إطلاق النار حصل بين محمد بن سلمان وأشقائه من أبناء ‎الملك سلمان