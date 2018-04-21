الدبور – الحج القادم في المستقبل القريب سيكون عن طريق شاشات التلفاز، أو بواسطة الإتصال اللاسلكي حتى تحافظ السعودية على سلامة الحجاج والمعتمرين وحتى تؤدبهم لكي لا يقعوا في اي مخالفات شرعية وعبادة الأصنام.

السعودية على مدى أعوام طويلة وهي تغير بمعالم مكة والمدينة وتهدم كل شيئ يتعلق بتاريخ الإسلام ولم يبق إلا الكعبة في وسط مدينة متطورة تشبه باريس، وكل هذا خوفا على المسلمين من الوقوع بالشرك أو عبادة الأصنام وهي الآثار الإسلامية.

ومع أنها في نفس الوقت أنشأت الشعب على عبادة الحكام وإطاعتهم بكل شيئ حتى في دفع الجزية من أموالهم للرئيس الأمريكي مقابل وصول الدب الداشر الى مقاليد حكم أبيه.

وقد أصدر النظام السعودي قرارا جديدا ألزم به الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم خدمات للمعتمرين، يخص “مزارات مكة”، حيث تم التنبيه على الوكلاء الخارجيين بوقف كافة المزارات في مكة المكرمة.