الدبور – تحرش وتدافع لم تكن لتشاهده في بلد مثل السعودية قبل أشهر فقط، هذا المنظر الذي إنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي وأثار غضب الكثيرين في الشارع السعودي المحافظ، والذي يرفض الإنفتاح السريع وغير المبرر لولي العهد ابن سلمان.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور من الإنترنت، وأصاب دبورنا في السعودية بالدوار يبدو كيف يتم التحرش في النساء وهن يتدافعن لدخول أول سينما في مملكة سلمان الجديدة.

هذا المنظر من التدافع والسرعة كنت تشاهده في الطاعات فقط، عند الحج والعمرة فقط، والآن تحول بفضل الداشر الى دور السينما وصالات القمار والملاعب الرياضية.

وكانت شركة “أي أم سي الأميركية” قد فتحت الأسبوع الماضي أول دار عرض سينما في العاصمة السعودية الرياض بالفيلم الأميركي “النمر الأسود”.

وأعلنت السلطات السعودية في اليوم نفسه أنها تخطط لإنشاء ما يقارب 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة بحلول 2030.

شاهد الفيديو طال عمرك وترحم على شعب أكبر همه التدافع على سينما لحضور فلم، ولا يهمه من يتحرش بحريمه الأمر الذي كان محرما بالسابق، وكأن الفلم او السينما ستهرب..

و سخرت الإعلامية المصرية آيات عرابي، من فكرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن التطور والانفتاح الذي يراه فقط في افتتاح صالات السينما واستقدام الفنانين ونجوم الشاشات للمملكة لكسر الهوية الإسلامية التي ارتبطت بها المملكة منذ عقود طويلة.

وسخرت “عرابي” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك من سياسات “ابن سلمان” بقولها:”افتتاح أول سينما في الجزيرة العربية بالتزامن مع قرب نقل السفارة الامريكية للقدس المحتلة هذه هي فكرة راسب الاعدادية ابن سلمان عن التطور !!”.