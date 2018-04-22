الدبور- بركات ابن سلمان المعروف في أرض الحجاز السعودية سابقا بلقب الدب الداشر، بدأت بالظهور في كل نواحي الحياة في بلاد الحرمين.

من بداية إنشاء هيئة الترفيه التي جاءت بدلا من هيئة الأمر بالمعروف التي كانت تمنع الفاحشة في أرض الحرمين، والترفيه يهطل على الشعب بزخات كبيرة متتابعة لم يعد المواطن السعودي يتحملها.

ففي مشهد مثير وغير مألوف في بلاد الحرمين يعكس ما هي مقبلة عليه السعودية في عهد محمد بن سلمان ورؤيته للانفتاح والتحول لبلد علماني يتبرأ من دينه وعاداته الاجتماعية المتحفظة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لشابة سعودية مرتدية عباءة وكاشفة عن ساقيها.

ووفقا للفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة “وطن يغرد خارج السرب” ، فقد ظهرت إحدى الشابات السعوديات برفقة اثنتين من زميلاتها في وسط الشارع العام مرتدية عباءة سوداء مفتوحة من الجانبين، ليتضح أنها لا ترتدي بنطالا، حيث اكتفت بهوت شورت غطى ما فوق ركبتيها، تاركة ساقيها مكشوفتان.

كما آظهر الفيديو أن زميلتيها كذلك لم تلتزما باللباس الشرعي المقرر في بلد كالسعودية، حيث ظهرت إحداهن تلبس عباءة مفتوحة من الناحية الامامية كاملة مرتدية بنطالا من الجينز الضيق الكاشف لمفاتنها مع غطاء رأس كاشف لنصف شعرها.

وبين الفيديو، أن الشابة الثالثة أيضا قد ارتدت العباءة دون ساتر تحتها، حيث أظهرت إحدى اللقطات ساقيها وهما عاريتين في أعقاب التقاطها شيئا من الأرض كان قط سقط منها.بينما قال مغرّدون إن سائق احدى المركبات القى بورقةٍ عليها رقم جواله!.