الدبور – دولة الكيان المحتل ستبعث قريبا وفود سياحية لزيارة الأماكن التاريخية التي تعود لليهود في وادي خيبر الموجود في أرض الحجاز السعودية سابقا، هذا ما جاء في تقرير صحفي في إحدى الصحف الصادرة في الكيان المحتل.

فقد ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في تقرير لها، أن الإسرائيليين ربما يتمكنون قريبا من الدخول إلى السعودية وزيارة أمكان أثرية تعود لليهود هناك منها “وادي خيبر”، مستشهدة على ذلك بزيارة الجنرال السعودي أنور عشقي لإسرائيل بما يعكس تطور العلاقات “السعودية.الإسرائيلية” بشكل غير مسبوق.

وقال الموقع الإسرائيلي، في تقرير له، إن اليهود لا يوجد لهم نشاط منظم في السعودية منذ نحو 70 عاما، وكانوا ممنوعين من دخول السعودية، لكن منذ 2014 بدأ يسمح لبعضهم بدخول المملكة لأغراض العمل، ولكن ليس للصلاة.

ولفت الصحيفة الإسرائيلية إلى زيارة الجنرال السعودي المتقاعد ومستشار مجلس الوزراء السعودي الأسبق أنور عشقي لإسرائيل في يوليو 2016، ولقائه عددا من المسؤولين الدبلوماسيين هناك وأعضاء من الكنيست، معتبرة أن تلك الزيارة هي مقدمة لمرحلة جديدة قد يكون عنوانها السماح لليهود بزيارة أماكنهم الأثرية والتاريخية بالحجاز.