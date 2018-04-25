الدبور – ولعت في السعودية، حيث حصل ابن سلمان ولي العهد والملك المنتظر على أحر من الجمر والحاكم الفعلي لأرض الحجاز السعودية سابقا، حصل على فتوى تحميه وتؤهله للدوري النهائي من سباق الإنقلاب.

فقد أفتى ان من يشتم الدب الداشر في السر لانه اصلا ممنوع في العلن، يعتبر من الخوارج وكافر، ويجب القبض عليه، ولم يعلم الدبور طيب كافر منه لله لماذا القبض عليه وسجنه؟

ففي خطوة مفاجئة، قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة خاصة لعضو هيئة كبر العلماء صالح الفوزان في منزله بالرياض.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للزيارة، حيث توجه “ابن سلمان” للشيخ “الفوزان” قائلا: “الحمد لله على سلامتك يا شيخ، ولا تشوف شر إن شاء الله”، مضيفاً: “انتهينا من جلسة مجلس الوزراء، وأخذت الشيخ صالح آل الشيخ لزيارتك قبل أن نروح إلى جدة”.

وبحسب الفيديو، فقد رحب الشيخ “الفوزان” بولي العهد ومرافقيه، طالبا منه الدخول لمجلسه، إلا أن “ا بن سلمان” رفض الدخول قبل الشيخ “الفوزان”، قائلاً: “أنت والد لي يا شيخ”.