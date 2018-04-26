الدبور – عيال زايد إمارات الخير إمارات السعادة والتطور، منعت على المقيم على أراضيها الحج هذا العام وكل عام حتى إشعار آخر عن غير الإماراتي.

الدين عند عيال زايد فقط للإماراتيين، ومن يرغب بالحج من المقيميين في الإمارات ليذهب إلى بلده ويقدم من هناك ويغادر الى الحج من بلده الأصلي.

حيث أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة تعميماً إلى حملات الحج والعمرة العاملة في الدولة، أوقفت بموجبه منح تصاريح الحج لغير الإماراتيين سواء في هذا الموسم أو المواسم المقبلة.

وحسب التعميم فإن هذا القرار يأتي بناء على تعليمات وزارة الحج السعودية، وتنفيذاً لبنود اتفاقية ترتيبات شؤون الحج بين وزارة الحج السعودية ووفد شؤون حج دولة الإمارات.

وأصدر راشد المزروعي مدير إدارة الحج والعمرة في الهيئة، تعميماً لحملات الحج والعمرة، اعتذر فيه عن منح تصاريح الحج لغير المواطنين سواء في هذا الموسم، أو المواسم المقبلة، بناء على تعليمات وزارة الحج في السعودية، وتنفيذاً لبنود اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم الحج 1438هـ، بين وزارة الحج في الأراضي المقدسة ووفد شؤون الحج في الدولة، حسب ما أوردت صحيفة «البيان» الإماراتية.

ولفت إلى أن الحصة المخصصة لمواطني الدولة هي 6228 تصريح حج للمواطنين. وكانت السعودية اتفقت مع دول مجلس التعاون الخليجي على أن تصاريح الحج ستصدر فقط لمواطني دول المجلس، وفق الحصة المقررة لكل دولة.

ويذكر أن هناك الكثير من المقيمين في الإمارات قد ولدوا وامضوا كل حياتهم فيها، ومنهم من حملة الوثائق لا يوجد لهم اي بلد يغادرون اليه، ومنهم من يصعب عليه ترتيب هذا الأمر مع بلد آخر غير مقيم فيه حتى لو كان يحمل جنسية هذا البلد مما له من تكاليف إضافية وصعوبة أصلا بالحصول على دور لكثرة عدد سكان دولهم.

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