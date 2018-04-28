الدبور – مستشار الدب الداشر ولي العهد السعودي ابن سلمان، إنهبل بآخر عمره وبالإنجليزي وعلى شاشات التلفزيون العالمية.

حيث سخر ناشطون بمواقع التواصل من الظهور الغير لائق، لمستشار ولي العهد السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، خلال منافسات المصارعة الحرة في بطولة “أعظم رويال رامبل” المقام في جدة.وبحسب مقطع متداول يظهر “آل الشيخ” المفترض أنه مسؤول رفيع وممثل للمملكة، بمظهر طفل صغير “أبله” عندما انفعل مع (الضربة القاضية) التي وجهها جون سينا للمصارع “ترابل اتش”، وتقمص دور الحكم وبدأ في العدّ الذي يحسم فوز أحد المصارعين وينهي الجولة.

لا ومستشار بعد 😂😂👇👇👇 pic.twitter.com/j11oT1KPOr — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) April 27, 2018

ولاقى تصرف “آل الشيخ” الصبياني، سخرية واسعة من قبل النشطاء الذين وصفوه بـ”التافه” الذي لا يصلح لأن يكون في مثل هذا المنصب الذي أساء من خلاله للمملكة.

ومن التعليقات جاء ما يلي:

اكثر شعب انضحك عليه بسبب هذه الاشكال

اهبل

والله مزرعة آل سعود مسخرة.

الملعون شارب بدري ومكثّر

ويعتبر العرض هو الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

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