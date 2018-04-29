الدبور – الأم المثالية ستطل عليكم هذا العام بشكل مختلف وطريقة مختلفة، فهي ستكون معكم كل ليلة قبل الإفطار وبدل برنامج تفسير القرآن مع متولي الشعراوي.

وتنفيذا ربما لرؤية ابن سلمان بتطوير الدين وتنظيفه من التطرف، ستقدم الراقصة فيفي عبده برنامج ديني إجتماعي في رمضان يمتد طوال الشهر، حتى نقدم صورة جميلة عن الدين أمام الغرب وعن تحرر الدين وجماله الفاتح جدا كفتحة فستان الأم المثالية وهي تعلن عن برنامجها الجديد.

وقد فاجأت الراقصة المصرية فيفي عبده، متابعيها بإعلانها أنها ستقدم برنامجا “دينياً واجتماعياً” سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل، لم تكشف المزيد عن تفاصيله.

وأطلت فيفي عبده على جمهورها، من خلال فيديو مصور في دبي، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، وظهرت فيه بصدرٍ عارٍ، واشارت الى ان هذا البرنامج جديد بالنسبة لها ولم تقم بتقديمه من قَبل.

برنامج فيفي عبده سيطل كل ليلة قبل موعد الإفطار حتى تزيد جرعة الإمان لدى الشعب عند فطوره، ويأتي البرنامج بدل برنامج متولي الشعراوي الذي إعتاد عليه الناس في رمضان.

وقالت الأم المثالية أيضا في مفاجأة جديدة بعد شهر رمضان إنها ستعود الى ما كانت عليه و إنها ستقوم بتصوير مسلسل كوميدي بين مصر وأمريكا.