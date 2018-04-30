الدبور ينشر تفاصيل المؤامرة : شيطان العرب بالتعاون مع إسرائيل يمنح الجنسية الإماراتية لـ بدون الكويت لإرسالهم الى اليمن

الدبور – شيطان العرب ابن زايد وبعد الخسارات في صفوف قواته ومرتزقته في اليمن، يخطط منذ فترة لمؤامرة جديدة من سلسلة المؤامرات التي يقوم بها لتدمير الدول العربية، وهذه المرة وجهته ذهبت إلى بدون الكويت لضرب الكويت من جهة والإستفادة منهم في حربه في اليمن، ومن يساعده في هذا الأمر بالطبع شريكته في التدمير دولة الكيان المحتل.

حيث قال المغرد الإماراتي الشهير والمثير للجدل والمقرب من أركان الحكم في الإمارات حمد المزروعي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”لسعها الدبور قبل أن يقوم بحذفها بعد موجة كبيرة من الاستنكار: “شرق اوسط جديد و #بدون الكويت اماراتيون…”.

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو الشهر من إشارة صحيفة “النهار” الكويتية إلى مقترح يدور حول إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول وهي السودان، وبالتالي بوسعهم إما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات، أو استخدامها للمغادرة كليًا أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم.

وجاء إعلان “المزروعي” عن هذه الخطوة الإماراتية بعد ساعات من تعهد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين الذي يعد من أكبر مناصبي وجاء إعلان “المزروعي” عن هذه الخطوة الإماراتية بعد ساعات من تعهد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين الذي يعد من أكبر مناصبي الكويت عداء بحل مشكلة البدون. وقال في تغريدات له عبر “تويتر”:”قلت لكم أيها #البدون قضيتكم في طريقها إلى الحل من الخارج وأني أكثر من عمل في التاريخ لأجلكم .. هذا هو خبيرهم الدستوري د محمد الفيلي .. يقدم لجماعة الخشرم جرع بنج تمهيدية لحل قضيتكم .. هُنَا إسرائيل”. وأضاف في تغريدة أخرى مشيدا بتصريحات “المزروعي”:”سبق وأن طالب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتجنيس كل بدون الكويت بالجنسية الاماراتية سنة ٩٢ ورفضت الكويت تسليمهم ، الآن محمد بن زايد على خطى والده سوف يتم تجنيسهم كلهم ، وهذه التغريدة حذفها المزروعي بعد تدخل وساطات لكن العمل مستمر لأجل البدون”.

وأيضا كشف مؤسس حركة الكويتيين البدون والمقيم في لندن، محمد والي العنزي ، تفاصيل مؤامرة خبيثة كان يعدها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كاشفا عن مفاوضات جرت بينه وبين “ابن زايد”.وقال “العنزي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها أيضا الدبور :”محمد بن زايد حينما أرسل لي كان المخطط أن أخرج في البداية على يوتيوب مما يبث عبدالله الصالح الآن ثم يمكنني بن زايد من قناة فضائية تبث من لندن تطالب بحقوق البدون في كل دول الخليج ثم أتقدم بمناشدة لمحمد بن زايد ولكنني بعد أن رفضت سألت نفسي كيف يخطط للحل؟”. وأضاف في تغريدة أخرى:” الآن فهمت ماذا كان بن زايد يخطط عندما أناشده. خطط لتجنيس بدون الخليج جميعا كإماراتيين ويؤكد هذا تخطيطهم لجعل عبدالعزيز بن فهد بن تركي ولي عهد للسعودية ثم ضم بدون السعودية للإمارات الصورة أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة لي أعتقد أمريكا طلبت منه عددا محددا للجيش ٢”. واختتم “العنزي” تدويناته قائلا:” ولذلك حرك بن زايد الصهيوني كوهين والان القذر حمد المزروعي يصرح بذلك ليس من فراغ فابن زايد سيأخذ بدون الخليج ليكون منهم جيشا للحرب القادمة ٣”. ويطالب نحو 100 ألف من “البدون” بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.