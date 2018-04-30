الدبور- الدوسري نشر فيديو على حسابه في تويتر خاص وصله من داخل ممكلة ، ليفضح الأمن والأمان الدي يتحدث عنه الذباب الإلكتروني.

وكيف لمسلح واحد أن يسبب كل هذا الرعب والإصابات بين صفوف الشرطة في .

ووفقا للفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي بكثرة و الذي لسعه الدبور، فقد ظهر المسلح وهو يحمل سلاحا اليا ويطلق النيران بكثافة باتجاه قوات الأمن ودورياتهم.

كما أظهر الفيديو تسجيلا مسربا لأحد أفراد القوة الأمنية بطلب المساعدة العاجلة له ولزملائه مؤكدا وجود 3 إصابات من قبل قوات الأمن إصابة أحدهم خطيرة وبليغة.

وكان قد نشر الفيديو الذي إنتشر بشكل كبير في السعودية، والدوسري هو من أطلق لقب الدب الداشر على ولي العهد السعودي .

 

من جانبها كشفت مديرية الامن العام تفاصيل الحادث، موضحة أنه أثناء قيام دورية أمن بعملها المعتاد اشتبهت في إحدى المركبات فاستوقفتها لتحقيق الاشتباه، إلا أن قائدها ترجّل من السيارة وبادر رجال الأمن بإطلاق النار تجاههم ولاذ بالفرار.

وأوضحت أنه تمت متابعته والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، ولكنه واصل الهروب متخفيا داخل الأحياء السكنية، إلى أن تمت محاصرته والتضييق عليه ومن ثم إصابته في رجله، ما اضطره إلى تسليم نفسه، حيث نُقل إلى المستشفى.

وأبانت أنه اتضح أن المتهم مواطن في العقد الثاني من عمره ومطلوب في عدد من القضايا الجنائية، كما تبين أن المركبة التي كان يستقلها مسروقة ومغيرة معالمها بحكم أنها معمم عنها.