الدبور- الدوسري نشر فيديو على حسابه في تويتر خاص وصله من داخل ممكلة الدب الداشر، ليفضح الأمن والأمان الدي يتحدث عنه الذباب الإلكتروني.

وكيف لمسلح واحد أن يسبب كل هذا الرعب والإصابات بين صفوف الشرطة في السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي بكثرة و الذي لسعه الدبور، فقد ظهر المسلح وهو يحمل سلاحا اليا ويطلق النيران بكثافة باتجاه قوات الأمن ودورياتهم.

كما أظهر الفيديو تسجيلا مسربا لأحد أفراد القوة الأمنية بطلب المساعدة العاجلة له ولزملائه مؤكدا وجود 3 إصابات من قبل قوات الأمن إصابة أحدهم خطيرة وبليغة.

وكان غانم الدوسري قد نشر الفيديو الذي إنتشر بشكل كبير في السعودية، والدوسري هو من أطلق لقب الدب الداشر على ولي العهد السعودي ابن سلمان.

من جانبها كشفت مديرية الامن العام تفاصيل الحادث، موضحة أنه أثناء قيام دورية أمن بعملها المعتاد اشتبهت في إحدى المركبات فاستوقفتها لتحقيق الاشتباه، إلا أن قائدها ترجّل من السيارة وبادر رجال الأمن بإطلاق النار تجاههم ولاذ بالفرار.