الدبور – حملة غضب ومقاطعه يقودها الشباب في فلسطين ضد البنك العربي و صبيح المصري، الذي أمر بصرف راتب شهر مكافأة لجميع موظفي البنك العربي إحتفالا بفوزه في القضية المرفوعه ضده في نيويورك وتطالبه بتعويض مالي ضخم بحجة مساعدته في تمويل حركة حماس من خلال تسهيل التحويلات لقادة الحركة، طبعا هذه التحويلات كانت في الماضي وتحت الإدارة القديمة.

وبعد كسب القضية وصرف المكافأة حرم البنك العربي ابنة الأسير والرمز للنضال الفلسطيني مروان البرغوثي من حسابها في البنك، ورفض تفعيل حسابها المجمد ولا حتى فتح حساب جديد، والسبب كما قال موظف البنك إنها إبنة أسير.

وأثار قرار البنك العربي الذي جاء من أعلى الجهات في البنك غضب الشارع الفلسطيني وخصوصا على وسائل التواصل الإجتماعي، وأطلقوا عليه البنك الصهيوني وليس العربي كما أطلقت عليه اينة الأسير.

وقالت رُبا البرغوثي في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل “فيس بوك” لسعه الدبور مهاجمة “البنك العربي” ما نصه:”للأسف في مؤسسات في هالبلد تسمي نفسها بأنها مؤسسات وطنية أو عربية أو فلسطينية، بس والله للأسف بالاسم فقط.”

وتابعت سرد قصتها مع إدارة البنك:”اليوم توجهت الى البنك العربي لتفعيل حسابي الغير مفعل منذ فترة،، بدأ الموظف المغلوب على أمره بتعبئة الطلب وأبلغني انه ربع ساعة بكون كل شي جاهز، بعدين رجعلي يسألني انتي بنت الأستاذ مروان البرغوثي؟؟؟!!! جاوبته نعم.. فاختلف لونه وشكله وقالي يبدو عندك مشكلة مع سياسات البنك وما بنقدر نفعل حسابك.”

وأكملت “رُبا”:”توجهت لنائب المدير اللي أكد على هي المعلومة وأنه البنك من سياسته يرفض فتح حسابات بأسماء بعض الأسرى وأقاربهم”

وتساءلت:”المخيف بالموضوع طلبي لمين راح؟ ومين اللي رفضه؟ وليش بنك بربح عشرات الملايين من شعبنا وبستفيد من أهلنا ووطنا وبعمل هيك في عائلات ناضلت ليتمكن هذا البنك من أن يفتح أساساً.”

واختتمت ابنة الأسير الفلسطيني منشورها بالقول:”على كل حال أحببت أن أشارككم بهذا الكلام لأنه من حق شعبنا يعرف لما حدا مسمي حاله عربي وهو بالمضمون صهيوني”

وأثار القرار غضب الكثير في فلسطين حيث قال الإعلامي إيهاب الجريري على صفحته: “مروان البرغوثي مناضل من أجل الحرية والكرامة الوطنية وليس مجرماً: