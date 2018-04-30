الفضائية التي سماها SBC، حسب الشريان «ستعمل على إبهار وشد انتباه المشاهدين من أول يوم للبث»، مشيرا إلى أن 40٪ من الخطة التنفيذية للقناة سيقدم خلال شهر رمضان.

وأضاف الشريان خلال لقاء في غرفة الرياض التجارية، أن إطلاق بث قناة SBC سيتزامن مع إطلاق موقع القناة بمسمى «شاشتكم»، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني للقناة سينشر المحتوى الذي يقدمه شباب «السوشيال ميديا»، لأن «ما يصرف على المحتويات الإعلامية سنويا يصل لقرابة 3 مليارات ريال»، وأن هذا المبلغ «أولى به مواطنو البلد وشبابها».

واستضافت لجنة الدعاية والإعلان في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الإعلامي المقرّب من السلطات السعودية للحديث عن إعلان القناة الذي أحدث جدلا في الأوساط الإعلامية، لأنه حمل عنوان «غصب» و«غصب تحبها» ضمن حملة إعلانية كبرى للترويج للقناة.

مراسل الدبور لشؤوون الفضائيات قال للشريان طلعا غصب نحبها، وهل هناك اي أمر في السعودية لنا خيار ان نحبه أو أن نكرهه، حتى التعاطف مع قطر بقلوبنا فيها سجن، توكل على الله وسنعشق قناتك طبعا اذا كان الدب الداشر راضي عنها وإلا كرهناها وكرهناك كما كرهنا من امرنا ولي الأمر والنهي ان نكره.