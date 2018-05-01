الدبور – الرئيس الأمريكي ترامب أمر بعملية تنظيف واسعه وتطهير للبيت الأبيض بعد زيارة ولي العهد السعودي ابن سلمان المعروف بين شعبه بلقب الدب الداشر.

ووفقا لتقرير أرفقت الشيخة مريم صورة منه في تغريدة عبر حسابها بتويتر لسعها الدبور وأصيب بالحكة، فإن مصدر مطّلع في واشنطن كشف نقلاً عن عضو في الكونجرس الأمريكي أن ترامب وبعد لقائه “ابن سلمان” في مارس الماضي بالمكتب البيضاوي، طلب من موظفيه أن “يتفحّصوا الكراسي والأثاث الذي لمسه وجلس عليه بن سلمان، إن كان قد خلّف وراءه قملاً لينظّفوه”!

ويتابع التقرير:”هكذا ينظر الرئيس الأمريكي إلى من وصفه بـ “صديقه” عند استقباله في البيت الأبيض في 20 مارس الماضي. هي نظرة الاحتقار سوف لن يتوقّف تعبير ترامب عنها عند كل مناسبة يرى فيها فرصة لابتزاز الأمير المغمور ليدفع أكثر.”

وهذه النظرة لا تنسحب على ترامب وحده، حيث يضيف المصدر نفسه أن مستشار الأمن القومي الجديد “جون بولتون” قال لبعض زملائه من كبار موظفي البيت الأبيض بعد أيام على بدئه عمله – متحدّثاً عن محمد بن سلمان – أن “هذا البدوي لا يملك ما يعدكم بدفعه لكم في العقود التي وقّعها”. قد يكون “البدوي” اليوم منتشياً بعد نجاح عملية اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن صالح الصماد، خاصة وأنه توجّه إلى واشنطن في زيارته الأخيرة محبَطاً بسبب إخفاقه في العدوان على اليمن وعجزه عن تحقيق أي إنجاز.

وتابع:”لا يملك بن سلمان أدوات التعقّب والتجسس أو حتّى الخبرات الأمنية والعسكرية في قواته اللازمة لتنفيذ عملية معقّدة كاغتيال الصمّاد، ولذلك يميل كثير من المراقبين إلى اتّهام الأمريكيين بشكل مباشر بتخطيط وتنفيذ العملية لإعطاء بن سلمان دفعة معنوية للاستمرار، لكن لا شيء بالمجّان مع التاجر ترامب الذي على ما يبدو أضاف ساحة ابتزاز جديدة لـ “صديقه” في سوريا.”

ولا يزال مشهد المؤتمر الصحافي الذي عرض فيه ترامب ما تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدفعه لواشنطن في البيض الأبيض، ماثلاً أمام المراقبين.

عندما حمل ترامب لافتات كرتونية وأسندها في حضن “ابن سلمان” شارحاً للعالم كيف يقارب ثروة السعوديين التي يسعى للحصول عليها.