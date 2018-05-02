بدأت الواقعة، بقصة حب ملتهبة بين “هناء. ط”، و”محمد .س”، استطاع الشاب فيها أن يحصل على كل ما يريد منها بعد أن سلمت نفسها له في علاقة جنسية محرمة تحت مسمى الحب والعشق.

ولم تمر أشهر قليلة إلا وأيقنت “هناء” من حملها من هذه العلاقة الآثمة، فذهبت لعشيقها الذى تبرأ منها ورفض أن يعترف بالطفل أو الزواج بها، فحاولت هناء أن تقتل طفلها فى رحمها، إلا أن الأطباء منعوا تلك الجريمة خوفا على حياة الأم أثناء العملية.

وبحسب وسائل اعلام مصرية، فقد أنجبت “هناء” طفلتها الرضيعة بعيدا عن أعين الناس، وفكرت في أن تقتلها، لكنها مرت بضائقة مالية فلجأت إلى صديقة عمرها “هدى. ص”، فاقترحت عليها بيع الطفلة لأحد الأثرياء.

وبالفعل، عرضت “هناء” ابنتها على “فيس بوك” للبيع مقابل 30 ألف جنيه، الأمر الذي لفت انتباه قسم مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فلعب مُقدم بالمكافحة دور “سمسار” من طرف إحدى السيدات التي تريد شراء الطفلة مقابل 30 ألف جنيه، وبالفعل كتبت الأم تنازلا عن رضيعتها معترفة بأن الطفلة غير مقيدة في السجلات، وليس لديها شهادة ميلاد.