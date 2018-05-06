الدبور- مفتي شيطان العرب الأردني الذي تنازل عن جنسيته وأصله وينسب نفسه للإمارات، غضب وولعت معه لمجرد ذكر كلمة عاصفة الحزم.

هذا المفتي الشيخ العسكري الشرطي المقاتل، الذي لا تعلم ما هي مهنته، غضب على سيدة يمينة وأمر معدي برنامجه ولربما هم من جهاز المخابرات بقطع الإتصال بعد أن أحرجته اليمنية بإنتقادها عاصفة الحزم، وقولها إحنا مش حيوانات تقتلونا بهذا الشكل.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثرة على تويتر ولسعه الدبور لمفتي أبناء زايد الأردني الجنسية وسيم يوسف تشاهده وهو يوعز لمسؤولي برنامجه لقطع اتصال السيدة اليمنية التي أحرجته من خلال طرحها لعدد من الأسئلة حول ما يفعله التحالف في اليمن.

ووفقا للفيديو المتداول ، فقد انتقدت السيدة اليمنية عاصفة الحزم، مشيرة إلى أنها على الرغم من أنها لتحرير اليمن من الحوثيين إلا أنها تسبب بمصائب لليمنيين، منتقدة كذلك الحواجز التي تعطل مصالح الناس وكذلك سقوط الصواريخ على المدنيين من قبل الطائرات السعودية.

ليرد عليها “وسيم يوسف” ساخرا منها بالقول: “يا سيادة اللواء عائشة..اسمعي”، ليتوجه لفريق برنامجه قائلا: “افصلوا.. وانت ايش دراكي إن هذا الصاروخ نزل من عاصفة الحزم ليشر بيده لفريق الإعداد بإغلاق الخط معها”.

ولم يعطها الفرصة للرد أو شرح الوضع على الأرض في اليمن، وأكتفى بقول وانت ايش دراكي، على أساس هو لواء في الجيش الإماراتي المغوار ويتابع سير عمليات القصف اليومي لتحالف الشر على اليمن.

وسيم يوسف هو أردني الأصل ولكنه تنازل عن أصله قبل جنسيته وارتمى بأحضان ابن زايد في أبو ظبي الذي أكرمه بإعطائه الجنسية الإماراتية بينما سحبها من أبناء البلد أنفسهم، ومن يومها وهو يدافع بكل قوة عن عيال زايد وكل ما يقومون به وحتى إن خالف الشرع والدين الذي يدعي انه يعلمه في الإمارات، وهو الدين الجديد الذي يريد نشره ابن زايد في المنطقة كلها.

شاهد الفيديو الذي إنتشر على تويتر