الدبور – الإعلامي تامر المسحال الذي يعمل في قناة الجزيرة يبدو إنه لن يصمت حتى يتسبب بأزمة قلبية لدول حلف الشيطان دول الحصار التي تتآمر على الوطن العربي والإسلامي وتسارع للتطبيع مع دولة الإحتلال وحصار جارتها قطر ومعاداة غزة وفلسطين بشكل عام.

وبمناسبة قرب مرور عام على حصار قطر، وعد الإعلامي الفلسطيني ومقدم برنامج “ما خفي أعظم” المذاع على قناة “الجزيرة” تامر المسحال المشاهدين بكشف حصري جديد عن خفايا أزمة حصار قطر.

وقال “المسحال” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عام على أزمة حصار قطر .. #ما_خفي_أعظم في كشف حصري .. قريبا”.

وكان برنامج “ما خفي أعظم” قد كشف في جزئين سابقين بعنوان: “قطر 96″، كواليس محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها دول الحصار ضد أمير قطر السابق، قدم خلالهما شهادة العديد من الشخصيات ذات الصلة بالعملية من بينهم المشاركين بالعملية.