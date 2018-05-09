سلطنة عُمان تفتح النار على ولدنة عيال زايد وتعديهم على السلطنة التي هي أكبر منهم

الدبور – سلطنه عُمان طفح الكيل بها من ولدنة وتصرفات عيال زايد في المنطقة وخصوصا تعديها المتواصل على تاريخ السلطنة الذي عمره أكبر منهم ومن دولتهم بسنين طويلة.

وقد إعتادت الإمارات على تزوير التاريخ وسرقة تاريخ السلطنة ونسبه اليهم ولأجدادهم، ربما يمهدون الطريق للمطالبة بالسلطنة أو ضمها الى حظيرتهم لتكون دولة تابعة “ريتويت” مثل مملكة البحرين العظمى.

و في رد صريح ومباشر على مزاعم “عيال زايد” وسطوهم على التاريخ العُماني، نظمت السلطنة ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعت الإمارات نسبه لها زورا وبهتانا.

وقال عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل كان ذهبوا إليه.

وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة اليوم بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها.

وأكمل في إشارة لـ”عيال زايد” الذين شن عليهم هجوما عنيفا: تمنينا أن تكون جلستنا هذه لمد جسور الحوار مع الآخرين ليكونوا جزءًا من هذه الأرض الطيبة التي تحتوي الكثير، لكنهم تركوا عمانيتهم وذهبوا لشيء آخر، تاهوا في الأرض أربعين عامًا، وعادوا الآن مرة أخرى يريدون أن يكونوا عُمانيين، فعلى الرحب والسعة، لكن يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونعطي الحق لأصحابه.

وأكد مستشار السلطان قابوس، بأن الاعتداء على الأموات ليس من شيم الكرام، “وأن الندوة جاءت لإنصاف الحق والتاريخ الممتد منذ مالك بن فهم وما قبل ذلك، منذ الملكة شمساء إلى عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد”.