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شاهد ردة فعل أهل سلطنة عُمان على زيارة أمير قطر .. وكيف إستفزت الزيارة الذباب الإلكتروني

الكاتب : وطن الدبور 9 مايو، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور – رصد الدبور ردة فعل أهل سلطنة عُمان على زيارة الشيخ تميم غير الرسمية وغير المرتبة حسب ما نقلت وكالات الأنباء المختلفة، الزيارة الودية التي إستفزت ، وبما إنها إستفزت الذباب بالطبع إستفزت كبير الذباب ومؤسسهم شيطان العرب والدب الداشر.

حيث بدات ردود أفعال أهل السلطنة بعد نشر فيديو على تويتر لموكب الأمير تميم وهو يمر من أحد الشوارع السريعة، مع ترحيب به ، حيث قال ناشر الفيديو : “شاهد بالفيديو: وصول أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى صلالة،
مساء اليوم، وعلى رأس وفد كبير في زيارة غير معلنه عنها مسبقاً متجهاً
الى ميناء صلالة لتعاون المشترك مع السلطنة…”

وعبر الكثير من أهل السلطنة عن ترحيبهم بتميم عبر هاشتاق إنتشر بسرعو ومازال يتداول حتى كتابة هذا الخبر مع أن الزيارة تمت منذ يومين، الزيارة أتت بكثير من الترحيب من أهل السلطنة ولكنها أيضا استفزت الذباب الإلكتروني الذي شن حملة قذرة كعادته عن الزيارة. وكانت تعليقات الذباب تصب في أن عمان تستقبل الخائنين، ولكن رد عليهم اهل عمان بطريقة قوية ولجموهم، وتم استخدام نفس الهاشتاق لشتيمة تميم وزيارته لعمان، وحتى التطاول على الشعب العماني ووصفه بالشعب المنافق الذي يستقبل الخائن.

وقام فنان عماني بالترحيب بالأمير بطريقته الخاصة حيث قام برسم صورته على الشاطئ بالرمال وصورها ونشرها على تويتر:

وقالت مغردة لم تعرف عن الزيارة ولا الهاشتاق إلا من ساعة: يبدو أني أتيت متأخرة ورحبت بالأمير وقالت له الدار دارك، وعلق مغرد قطري مادحا أهل عمان وكرمهم بتغريدة جاء فيها:

“عمان وما أدراك ما عُمان؟ قلوبهم بيضاء رقيقة.. وعاداتهم أصيلة.. وليس لكرمهم حدود.. بلدهم جميل وفيه مايشهد على أنهم أصحاب حضارة.. ودائماً ما أقول بإن في عمان شيئان يتشابهان: الرجال والجبال.. رجالها كجبالها، وجبالها كرجالها..”

يشار إلى أن العلاقات العمانية القطرية توطدت في أعقاب امتناع عن المشاركة في الحصار على قطر، وذلك بعدما قررت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية معها، حيث اتخذت كل من السعودية والإمارات والبحرين قرارات بمنع سفر مواطنيها إلى دولة قطر وقررت إغلاق المجال البحري والجوي أمام طائرات قطر وبواخرها.

ويرى محللون سياسيون أن موقف سلطنة عمان الحالي من الأزمة الخليجية يؤكد أنهما تدرك جيداً إمكانية وضعها مكان قطر التي قاطعتها دول الحصار، لا سيما أن سبب قطيعة الإمارات والسعودية والبحرين لقطر يأتي بناء على مزاعم علاقة قطر بإيران وهو ما ينطبق بدرجة كبيرة على سلطنة عمان.

وربما ما يؤكد ذلك هو توتر الموقف الخليجي في الآونة الأخيرة بين كل من السعودية وعمان؛ وظهر ذلك جلياً بعد تجاهل العاهل السعودي الملك سلمان زيارة سلطنة عمان في الجولة الخليجية التي قام بها لجميع دول الخليج فيما عدا عمان، وهو ما ينم عن شدة التباين في وجهات النظر بين كل من الرياض ومسقط في قضايا مؤثرة ويأتي في مقدمة هذه القضايا الملف الإيراني وأيضاً مقترح الاتحاد الخليجي، إضافة إلى ذلك محاولة سلطنة عمان الابتعاد بنفسها عن التحالف العربي الخليجي الذي مثّل “عاصفة الحزم”.

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