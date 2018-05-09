شاهد ردة فعل أهل سلطنة عُمان على زيارة أمير قطر .. وكيف إستفزت الزيارة الذباب الإلكتروني

الدبور – رصد الدبور ردة فعل أهل سلطنة عُمان على زيارة أمير قطر الشيخ تميم غير الرسمية وغير المرتبة حسب ما نقلت وكالات الأنباء المختلفة، الزيارة الودية التي إستفزت الذباب الإلكتروني، وبما إنها إستفزت الذباب بالطبع إستفزت كبير الذباب ومؤسسهم شيطان العرب والدب الداشر.

حيث بدات ردود أفعال أهل السلطنة بعد نشر فيديو على تويتر لموكب الأمير تميم وهو يمر من أحد الشوارع السريعة، مع ترحيب به ، حيث قال ناشر الفيديو : “شاهد بالفيديو: وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى صلالة،

مساء اليوم، وعلى رأس وفد كبير في زيارة غير معلنه عنها مسبقاً متجهاً

الى ميناء صلالة لتعاون المشترك مع السلطنة…”

شاهد بالفيديو: وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى صلالة،

مساء اليوم، وعلى رأس وفد كبير في زيارة غير معلنه عنها مسبقاً متجهاً

الى ميناء صلالة لتعاون المشترك مع السلطنة… pic.twitter.com/CgIJGYkMDh — ظفار لايف (@DhofarLive) May 7, 2018

وعبر الكثير من أهل السلطنة عن ترحيبهم بتميم عبر هاشتاق إنتشر بسرعو ومازال يتداول حتى كتابة هذا الخبر مع أن الزيارة تمت منذ يومين، الزيارة أتت بكثير من الترحيب من أهل السلطنة ولكنها أيضا استفزت الذباب الإلكتروني الذي شن حملة قذرة كعادته عن الزيارة. وكانت تعليقات الذباب تصب في أن عمان تستقبل الخائنين، ولكن رد عليهم اهل عمان بطريقة قوية ولجموهم، وتم استخدام نفس الهاشتاق لشتيمة تميم وزيارته لعمان، وحتى التطاول على الشعب العماني ووصفه بالشعب المنافق الذي يستقبل الخائن.

وقام فنان عماني بالترحيب بالأمير بطريقته الخاصة حيث قام برسم صورته على الشاطئ بالرمال وصورها ونشرها على تويتر:

وقالت مغردة لم تعرف عن الزيارة ولا الهاشتاق إلا من ساعة: يبدو أني أتيت متأخرة ورحبت بالأمير وقالت له الدار دارك، وعلق مغرد قطري مادحا أهل عمان وكرمهم بتغريدة جاء فيها:

“عمان وما أدراك ما عُمان؟ قلوبهم بيضاء رقيقة.. وعاداتهم أصيلة.. وليس لكرمهم حدود.. بلدهم جميل وفيه مايشهد على أنهم أصحاب حضارة.. ودائماً ما أقول بإن في عمان شيئان يتشابهان: الرجال والجبال.. رجالها كجبالها، وجبالها كرجالها..”