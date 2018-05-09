الدبور- شيخ سعودي آخر موديل أنتجه الدب الداشر، جديد من الوكالة تدريب جديد بعيدا ان التطرف والإرهاب حسب متطلبات المرحلة الجديدة وهي إسلام موديل راقي يتماشى مع ترامب وما يريده في المنطقة.

هذا الشيخ غرد بتغريدة لسعها الدبور وعلق عليها أبو جهل من قبره وقال له ولك يا شيخ اتق الله مش هيك، تراك زودتها حبتين على راي المصريين.

فقد تمنى الداعية عبد العزيز الريس السلماني الجنسية والهوى، أن يكون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عزا لدين الإسلام!.

وقال “الريس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تسببت بالدوار للدبور :”#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي اللهم اجعله سببا لعز دينك، اللهم عليك بدولة الرفض إيران، اللهم زد ولاتنا رشدا وتوفيقا وسدادا لعز التوحيد والسنة، وكن لهم نصيرا معينا.”

وإليكم التغريدة لان الدبور حاقد وسيخرج عليك من يقول انت دبور كذاب، مع ان الدبور لا يكذب ولكنه حاقد:

#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي

اللهم اجعله سببا لعز دينك، اللهم عليك بدولة الرفض إيران، اللهم زد ولاتنا رشدا وتوفيقا وسدادا لعز التوحيد والسنة،

وكن لهم نصيرا معينا. — د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) May 8, 2018

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته دول غربية وروسيا والصين مع إيران بشأن برنامجها النووي في عام 2015.