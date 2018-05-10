ضاحي خرفان : إحتلالنا لليمن للخير، وغايتنا “سامية” ومغردون: سامية جمال

الدبور – ضاحي خرفان إذا تكلم ليصمت كل العالم، فمن وراء تخبيصاته هناك الكثير من الحقائق المخفيه، فقد عاد الينا هذا الخرفان بتغريدة جديدة وتصريح جديد عن إحتلال بلاده لليمن وتدميرها وسرقة كل ثوراتها.

حيث حاول شرعنة وتبرير التدخل الإماراتي السافر بجزيرة “سقطرى”، وقيام القوات الإماراتية بالسيطرة على الأهداف والمنشآت الحيوية هناك في صورة أقرب للاحتلال.

وقال “خلفان” مهاجما المعترضين على تحركات الإمارات المريبة باليمن، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”الذين يحتجون على تواجد الامارات في سقطرى هم الذين يحتجون على وجودها في قوات التحالف التي قدمت ابناءها لطرد عملاء الفرس من اليمن.”

وتابع :”الامارات قواتها في ٨٥ % من الاراضي اليمنية تشارك التحالف في غاياته العربية السامية”

ورد الكاتب اليمني عباس الضالعي على تغريدة “خلفان” بقوله:”نحتج على العبث والخروج عن الاهداف ، لايوجد حوثي ولاقاعدة في سقطري”

وتابع متوعدا الإمارات بنفس السيناريو الذي حدث معها في الصومال:”التطاول مرفوض والدرس الصومالي ليس ببعيد وسيكون اشد قسوة!”

نحتج على العبث والخروج عن الاهداف

لايوجد حوثي ولاقاعدة في سقطري

التطاول مرفوض والدرس الصومالي ليس ببعيد وسيكون اشد قسوة! — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 5, 2018