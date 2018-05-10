قبل أن تهاجر إلى أمريكا شاهد الوجه الآخر لها عبر هذا الفيديو

الدبور – قبل أن تهاجر إلى أمريكا أو تفكر بالهجرة إليها لتحقيق الحلم الامريكي، فكر قليلا وشاهد هذا الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة، وطبعا حقق مردود مالي ضخم.

ةإذا كنت مصر على الهجرة، فلا تستمر بقراءة هذا الخبر، حتى لا تتهم الدبور إنه صاحب فتنة ويريد تدمير سمعة أمريكا، وتخيل لو تم إنتاج هذا الفيديو عن اي دولة عربية ما هي كمية الإتهامات والشتائم التي ممكن أن تحصل عليها، غير إتهامك بإنك صاحب أجندة خارجية ومدفوع من قبل مخابرات العالم كله.

فقد أثارت أغنية “هذه أميركا” لمغني الراب الأميركي دونالد غلوفر، الذي ذاع صيته مؤخرًا على محطات الإذاعة والتلفاز، ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث حققت أكثر من 76 مليون مشاهدة منذ نشرها قبل 5 أيام على موقع “يوتيوب”.

ويتناول المقطع المصور للأغنية، سياسة أميركا العنصرية، وتساهلها مع تجارة السلاح، في محاولة لإيصال رسالة للعالم حول المخاوف التي يواجهها السود، والناس المهمشون حول العالم، بطريقة تشكل تحديًا بصريًا وعاطفيًا مذهلًا للجمهور، وفقًا لموقع “إن بي آر”.

ويظهر رجل أسود في بداية الأغنية وهو يعزف على الغيتار، في حين يكون غلوفر مديرًا ظهره للكاميرا، عاري الصدر، قبل أن يطلق النار من الخلف على رأس عازف الغيتار، الذي يظهر هذه المرة مغطى الرأس مكبل اليدين، في الصدمة الأولى التي يوجهها غلوفر للجمهور.