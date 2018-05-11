الدبور – صحافي إسرائيلي من دولة الكيان المحتل تعهد بفضح العرب واح واحد من الذين سيشاركون في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وقال من حقكم تعرفوهم علشان تصفقوا لنا وتعلموا إنجازنا وتقدمنا في التطبيع مع العرب.

وتتسابق دول الحصار خاصة والذي يطلق عليه حلف الشيطان وهم السعودية والإمارات ومملكة “الريتويت” التابعة للسعودية البحرين على التطبيع مع إسرائيل، فيما يبدو أن إسرائيل هذه المرة هي من تضع شروطها للتطبيع مع هذه الدول وتوقيع إتفاقيات سلام معها.

فقد صرح عدة مسؤولين في دولة الإحتلال أن إسرائيل لا ترغب فقط بتوقيع إتفاقيات سلام مع الدول العربية، بل ترغب لتعاون وتطبيع ثقافي وإقتصادي قبل التطبيع السياسي، وأن زمن توقيع إتفاقيات سلام مع القادة العرب وتبادل السفارات قد ولى، ونحن في زمن يجب على القادة العرب تقديم أكثر من ذلك لتوقيع تلك الإتفاقيات.

و تعهد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين بنشر أسماء وصور الشخصيات العربية والخليجية التي ستشارك في احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وغرد كزهين عبر حسابه على “تويتر” في تغريدة لسعها الدبور ، ناقلا عن ما وصفه بمصدر إسرائيلي نافذ جداً : ”شخصيات عربية وخليجية سوف تشارك في حفل نقل السفارة..تفاصيل وأسماء وصور بالقريب العاجل نوافيكم بها من حقكم الاطلاع والتصفيق لنا بحرارة”.

كما أشاد الإعلامي الاسرائيلي في تغريدة أخرى بموقف وزير خارجية البحرين الداعم لإسرائيل في قصفها لأهداف إيرانية في سوريا.

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