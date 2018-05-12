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اللهم أهدي “إسرائيل” لترتكب حماقة جديدة من نوع فاخر بطعم النعنع مع إيران.. إرتكبوا الله يهديكم

الكاتب : وطن الدبور 12 مايو، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور- اللهم أهدي “إسرائيل” لترتكب اي حماقة مع ، هذا دعاء المسلمين في رمضان يوميا حتى تنمحي دولة الإحتلال عن الوجود كما وعدت ، الوعد الذي يطلق يوميا من داخل ولو أطلق صواريخ بعدد هذا التصريح خلال ٥٠ عاما لانسحبت من فلسكين وبل ربما تنسحب أمريكا من أمريكا.

فقد قال رئيس مكتب العلاقات الشعبية في القوات المسلحة الإيرانية، العميد عباس سدهي، إنه لو ارتكب “الكيان الصهيوني” أي حماقة وهاجم فعليه أن يعلم بأن تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض ستكون أمرا حتميا. حسب قوله.

وذكر العميد سدهي، في تصريح له السبت خلال ملتقى “النماذج المتوخاة للقيادة”، أن “هذه المدرسة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاستشارات التي قدمت لجبهة المقاومة وللحكومتين الشرعيتين في والعراق أدت إلى دحر الإرهابيين وحماتهم وعدم تحقيقهم لمآربهم، وذلك وفقا  لوكالة أنباء “فارس”  الإيرانية.

وأضاف أن “القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري والتعبئة، على استعداد لتنفيذ أي استراتيجية يوعز بها قائد الثورة”، مضيفا “ولهذا السبب فإن العدو يعلم جيدا أن عهد “أضرب وأهرب” قد ولى، والمثال على ذلك هو الرد الصاروخي على الاعتداء الذي شنه عدد من العناصر الإرهابية على مبنى مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني، حيث تم إطلاق 6 دقيقة من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري أصابت مقرات إرهابيي “داعش” في دير الزور بدقة من دون اي خطأ”.

وتابع العميد سدهي، “لو أراد الكيان الصهيوني ارتكاب أي حماقة وشن هجوما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فعليه أن يعلم بأن تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض ستكون أمرا حتميا”.

يا نتنياهو إرتكب شوية حماقة غير الحماقة التي ارتكبتها خلال كل السنوات الماضية يعني حماقة جديدة نوع فاخر بطعم التفاح مع نعنع، لنرى ماذا ستفعل إيران، سترسل لكم تصريحات جديدة قوية، وستحرق أكبر علم لكم في نصف ساحة طهران.. وقد أعذر من تحلم..

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