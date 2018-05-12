اللهم أهدي “إسرائيل” لترتكب حماقة جديدة من نوع فاخر بطعم النعنع مع إيران.. إرتكبوا الله يهديكم

الدبور- اللهم أهدي “إسرائيل” لترتكب اي حماقة مع إيران، هذا دعاء المسلمين في رمضان يوميا حتى تنمحي دولة الإحتلال عن الوجود كما وعدت إيران، الوعد الذي يطلق يوميا من داخل إيران ولو أطلق صواريخ بعدد هذا التصريح خلال ٥٠ عاما لانسحبت إسرائيل من فلسكين وبل ربما تنسحب أمريكا من أمريكا.

فقد قال رئيس مكتب العلاقات الشعبية في القوات المسلحة الإيرانية، العميد عباس سدهي، إنه لو ارتكب “الكيان الصهيوني” أي حماقة وهاجم إيران فعليه أن يعلم بأن تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض ستكون أمرا حتميا. حسب قوله.

وذكر العميد سدهي، في تصريح له السبت خلال ملتقى “النماذج المتوخاة للقيادة”، أن “هذه المدرسة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاستشارات التي قدمت لجبهة المقاومة وللحكومتين الشرعيتين في سوريا والعراق أدت إلى دحر الإرهابيين وحماتهم وعدم تحقيقهم لمآربهم، وذلك وفقا لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.