الدبور – مهاتير محمد الفائز الذي فاز بالإنتخابات في ماليزيا بعد إعتزال العمل السياسي فترة طويلة، بدأ عمله بمحاربة الفساد من أول يوم تسلم به رئاسة الحكومة.

وبدا مهاتير من الهرم من رئيس وزراء ماليزيا السابق الذي تحوم حوله تهم فساد مالي كبيرة.

وقد منعت السلطات الماليزية، السبت، رئيس الوزراء السابق نجيب رزّاق من مغادرة البلاد، بينما كان على وشك السفر إلى إندونيسيا، وذلك فى ضوء تورطه فى قضية فساد، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.

وكتب نجيب رزاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أقبل القرار وسأظل مع عائلتي في البلاد”.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن “رزاق” الذي خسر الانتخابات العامة التي جرت يوم الأربعاء الماضي، متورط في قضية اختلاس أموال من صندوق استثمار الدولة، وإن رئيس الحكومة الجديد مهاتير محمد تعهد بتقديمه للمحاكمة.

وبعد منعه من مغادرة البلاد، أعلن نجيب رزاق في مؤتمر صحفي استقالته من رئاسة حزبه “المنظمة الوطنية للملايو المتحدين”، ومن ائتلاف “باريسان ناسيونال” الجبهة الوطنية، بعد النتائج السيئة في الانتخابات.