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العلاقة بين الإمارات والكيان المحتل تعدت من التطبيع إلى تبادل أفخاذ النساء والعناق

الكاتب : وطن الدبور 13 مايو، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور – العلاقة بين الإمارات ودولة الإحتلال شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة وخرجت من السر إلى العلن، من علاقات سياسية خفية بعيدا عن الإعلام والكاميرات، إلى علاقات تطبيع كاملة، بإنتظار ان تسمح إسرائيل لشيطان العرب بإقامة علاقات كاملة معهم بعد تنفيذ الشروط الإسرائيلية قبل توقيع اي إتفاق، وهي التطبيع قبل الإتفاق.

التطبيع يجري على قدم وساق، واصبح من الماضي، التطبيع وصل الى تبادل أفخاذ الإمارتيات مع الإسرائيليات وتبادل العناق والحب والحنان والضحكات، ويا دار ما دخلك شر.

فقد تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر عناق حار بين الفريق النسائي الإماراتي ونظيره الإسرائيلي في مباراة لكرة الشبكة جمعتهم ، الجمعة، في

وأثار المشهد غضب العديد من النشطاء الذي استنكروا عمالة “” لإسرائيل، وتنفيذ مخططات تخدم أهدافها بالمنطقة.

والتقى الفريق النسائي الإماراتي نظيره الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة لكرة الشبكة (النت بول)، في مباراة جمعت بينهما أول أمس الجمعة في جبل طارق، وذلك بعد أيام من استضافة دراجين من والبحرين في سباق بالقدس.

وفي تغريدات على تويتر، احتفى مسؤول الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين بمشاركة فريق الإمارات النسائي في المباراة، ونشر صورة للمباراة مرفقة بقوله “الرياضة تنتصر.. إسرائيل والإمارات يد واحدة في بطولة ”.

وقال أيضا “يلعب الآن المنتخب الإسرائيلي مع نظيره الإماراتي مباراة في بطولة عالمية لكرة الشبكة أو النت بول (للآنسات). وتشارك إسرائيل والإمارات في هذه البطولة في جبل طارق مع منتخبات أخرى”.

وأدانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية الأحد مشاركة دراجين من الإمارات والبحرين في سباق “طواف إيطاليا” (جيرو دي إيطاليا) الذي استضافته إسرائيل، ووصفته بأنه وصمة عار.

كما أصدرت الخارجية الفلسطينية قبل ذلك بيومين بيانا حذرت فيه من خطورة ما تخطط له إسرائيل من “استغلال فاضح” للسباق الذي انطلق الجمعة من القدس.

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