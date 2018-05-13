العلاقة بين الإمارات والكيان المحتل تعدت من التطبيع إلى تبادل أفخاذ النساء والعناق

الدبور – العلاقة بين الإمارات ودولة الإحتلال شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة وخرجت من السر إلى العلن، من علاقات سياسية خفية بعيدا عن الإعلام والكاميرات، إلى علاقات تطبيع كاملة، بإنتظار ان تسمح إسرائيل لشيطان العرب بإقامة علاقات كاملة معهم بعد تنفيذ الشروط الإسرائيلية قبل توقيع اي إتفاق، وهي التطبيع قبل الإتفاق.

التطبيع يجري على قدم وساق، واصبح من الماضي، التطبيع وصل الى تبادل أفخاذ الإمارتيات مع الإسرائيليات وتبادل العناق والحب والحنان والضحكات، ويا دار ما دخلك شر.

فقد تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر عناق حار بين الفريق النسائي الإماراتي ونظيره الإسرائيلي في مباراة لكرة الشبكة جمعتهم ، الجمعة، في بطولة أوروبا المفتوحة.

وأثار المشهد غضب العديد من النشطاء الذي استنكروا عمالة “عيال زايد” لإسرائيل، وتنفيذ مخططات تخدم أهدافها بالمنطقة.

والتقى الفريق النسائي الإماراتي نظيره الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة لكرة الشبكة (النت بول)، في مباراة جمعت بينهما أول أمس الجمعة في جبل طارق، وذلك بعد أيام من استضافة إسرائيل دراجين من الإمارات والبحرين في سباق بالقدس.

وفي تغريدات على تويتر، احتفى مسؤول الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين بمشاركة فريق الإمارات النسائي في المباراة، ونشر صورة للمباراة مرفقة بقوله “الرياضة تنتصر.. إسرائيل والإمارات يد واحدة في بطولة كرة الشبكة”.

وقال أيضا “يلعب الآن المنتخب الإسرائيلي مع نظيره الإماراتي مباراة في بطولة عالمية لكرة الشبكة أو النت بول (للآنسات). وتشارك إسرائيل والإمارات في هذه البطولة في جبل طارق مع منتخبات أخرى”.

مباراة نسائية بين فريقي #الامارات والكيان الصهيوني .. تجاوزت نتيجتها الفوز بالنقاط إلى العناق ..!

ومنذ أيام دراجين من #الامارات و #البحرين شاركوا الكيان الغاصب احتفالاته بذكرى قيامه على الأرض العربية ..#القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/oIIDSVn2mW — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 13, 2018

الخنازير علي أشكالها تقع

واليهود مله واحده — اخي الحبيب (@KFeIYGXXZNqFjDf) May 13, 2018