شيطان العرب يمول برنامج للإستهزاء بالدين للراقصة سما المصري في رمضان

الدبور – شيطان العرب لن يتوقف عن خطته لتدمير ما تبقى في العالم العربي والإسلامي من قيم وأخلاق، فرغم تدخله في معظم الدول الإسلامية وتدميرها من اليمن إلى ليبيا إلى فلسطين مصر، والعمل على حصار قطر ومعاقبة حتى من يتعاطف معها من شعبه.

مرورا بالمؤامرات التي قام بها في سوريا من دعم الأسد تارة ودعم بعض الجماعات المسلحة لتقتتل فيما بينها في خطة ممنهجة لتدمير سوريا بالكامل.

آخر شطحاته هو تمويل برنامج ديني أثار الجدل تقدمه الراقصة سما المصري.

فقد كشف السياسي المصري وعضو اللجنة التأسيسية للدستور السابق، عمر عبد الهادي عن قيام ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بتمويل برنامج “أهل العلم” الذي من المقرر أن تقدمه الراقصة سما المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وقال عبد الهادي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”محمد بن زايد يمول برنامج “اهل العلم” للراقصة سما المصري في رمضان برنامجها رؤية الامارات الحقيقة ان كان المفروض يعملوا برنامج لفيفي عبده او صافيناز احسن”.

وأضاف قائلا:” بن زايد لم يترك سبيلا ضد الله و رسوله الا و سلكه و اجتهد و انفق فيه ستكون حسرة عليه باذن الله”.

محمد بن زايد يمول برنامج "اهل العلم" للراقصة سما المصري في رمضان

برنامجها رؤية الامارات

الحقيقة ان كان المفروض يعملوا برنامج لفيفي عبده او صافيناز احسن

بن زايد لم يترك سبيلا ضد الله و رسوله الا و سلكه و اجتهد و انفق فيه

ستكون حسرة عليه باذن الله pic.twitter.com/TdJ6n03xui — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 12, 2018

وكانت الراقصة سما المصري قد أعلنت قبل أيام عن تقديمها برنامجاً في شهر رمضان، ناشرة البرومو الترويجي لبرنامجها الذي يحمل اسم “أهل العلم”.

وظهرت “سما” خلال البرومو الذي نشرته على قناتها الرسمية على “يوتيوب” وهي ترتدي الحجاب وقالت خلاله: “برنامجنا جديد وغريب عليّ وعليكوا، وتابعت: “وفوق كل ذي علم عليم”. وأضافت: “ليه بتحكموا على الموضوع قبل ما تشفوه، وأنا متأكدة إنه هيعجبكم”.

وختمت البرومو: “لا حياء في العلم لا حياء في الدين، وانتظرونا في رمضان برنامج أهل العلم”

وفور طرح “البرومو” الخاص بالبرنامج، رفض أحد علماء الأزهر الشريف، ما أعلنته “سما المصري”، حول تقديمها برنامجاً دينياً في شهر رمضان، معتبراً أن “ما يحدث من علامات الساعة”.