الدبور – في الأردن فقط يحدث العجائب “السبعتاش”، فقد خرجت مظاهرة حاشدة من أجل القدس وضد نقل السفارة الأمريكية إليها، ومن أجل دعم مسيرات العودة في غزة والمظاهرات السلمية أمام السلك الفاصل.

في المظاهرة إجتمع الإخوان واليسار لأول مرة من أجل هدف واحد وهو دعم القدس، ولكن هذا الإجتماع لم يستمر طويلا.

فقد أثارت مسيرات القدس وحق العودة الجمعة الماضية في الاغوار الاردنية, جدلاً واسعاً في الشارع الأردني لما شهدته من “مناكفات وسجال” خلال التظاهرة الحاشدة التي تفاعل فيها المتظاهرون مع القضية الفلسطينية وحق العودة.