وقال “الحميد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أتقدم بالتهنئة لدولة إسرائيلشعبا وحكومة بمناسبة هذا الحدث التاريخي. فعندما زرت القدس وجدتها مدينة من العالم الاول فادركت احترام المجتمع الإسرائيلي لعاصمتهم المقدسة ولثقافة حرية العبادة فيها وشكرت الله بأن مكة والمدينة والقدس تحت إدارة أنظمة تحترم قداسة هذه المدن وجعلتها من اجمل مدن العالم”.

أتقدم بالتهنئةلدولةإسرائيل شعباوحكومة بمناسبةهذا الحدث التاريخي.فعندمازرت القدس وجدتهامدينةمن العالم الاول فادركت احترام المجتمع الإسرائيلي لعاصمتهم المقدسة ولثقافةحريةالعبادة فيهاوشكرت الله بأن مكةوالمدينةوالقدس تحت إدارة أنظمة تحترم قداسةهذه المدن وجعلتهامن اجمل مدن العالم — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 14, 2018

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة الاثنين، حدث نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة، في حفل يحضره وفد رئاسي أمريكي، يضم إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب، وزوجها غاريد كوشنر.

حفل التدشين الذي يثير غضب الفلسطينيين، استبقه مئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية بها، كما تجمَّع آخرون أمام باب العامود، أحد مداخل البلدة القديمة، احتفالاً بالخطوة الأمريكية.