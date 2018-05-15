الدبور – علا الفارس الإعلامية الفلسطينية الأردنية التي تم الإستغناء عن خدماتها وطردها من قناة MBC المتصهينة فقط لأنها غردت من أجل القدس وضد زيارة ترامب لها، وقالت ما كان لترامب أن يعتبر القدس المحتلة عاصمة للكيان لولا زيارته لنا.

وقد أعربت الإعلامية علا الفارس عن تضامنها الكامل مع قطاع غزة، مستنكرة ما تعرض له المشاركين في مسيرة العودة من مجازر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على نصرة الشعب الفلسطينيّ رغم ما يتعرض له من خذلان.

وقالت “الفارس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور :” غزة هاشم صبرا فشعب القدس هو المنصور رغم الظلم والظلام … رغم اليأس والخصام .. الى كل من مددت امالهم على مذبحة الخذلان … صبرا فشعب ُ القدس هو المنصور …”.

وكان 59 شهيدا قد ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة الصحة بقطاع غزة خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة التي انطلقت في غزة ضمن إحياء الذكرى الـ70 للنكبة.

وقالت مصادر فلسطينية إن من بين الشهداء ثمانية أطفال ومسعف، فيما أصيب أكثر من 2771 بجروح وحالات اختناق وصفت حالة العشرات منهم بأنها حرجة.