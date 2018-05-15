الدبور – حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق هاجم كل من دعم وصفق وصمت عن صفقة القرن والتنازل عن المقدسات والحقوق الفلسطينية، وقال إن لديه كل الأسماء وليس محرجا من ذكرهم جميعا بالأسم.

حيث إستغرب في تغريدات له عن التفريط العربي بالقضية الفلسطينية والقبول بصفقة لا تضمن أقل الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني ولا لمقدساته.

وقال “ابن جاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور كعادته :” حذرت وتمنيت مرة من خلال التلفزيون ومرة من خلال تويتر الا يكون هناك تفريط في القضية الفلسطينية وبالذات في موضوع القدس، وها هي صفقة القرن تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول عربية كبرى. واسألهم بالله عليكم ما هو الثمن؟”.

وأضاف في تدوينة أخرى:” علما أنه يفترض أن لا ثمن يساوي التفريط في المقدسات والحقوق الوطنية. وموقفي من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم. للأسف دخلنا في نفق مظلم في عالمنا العربي، ليس في هذه القضية فقط رغم أهميتها، لكن في كل قضايانا الدولية والمحلية”.

وأردف “ابن جاسم” قائلا:” وكل البيانات التي تصدر فهي رفع عتب، ولكنهم للأسف شركاء في كل ما يجري. لست محرجا من ذكر الأسماء التي ساهمت في وصولنا لهذه الحالة، لكن ما زلت أتمنى أن يعودوا الى رشدهم”.