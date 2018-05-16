إبراهيم عيسى : مفيش حكمة من الصيام، هو أمر وبس، ومفيش حكمه من برنامجك هو أمر للتطبيل وبس

الدبور – إبراهيم عيسى المطبلاتي المشهور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي تخصص في الفترة الأخيرة بمهاجمة الإسلام فقط وتبرير كل ما يقوم به السيسي ومهاجمة كل من يتقد رئيسه، خرج علينا بشطحات جديدة، وكأنه يريد أن يقنع بقية من لم يقتنع بعد كم هو تافه وكم هو لا قيمة له ولبرنامجه سوى التطبيل.

وقال “عيسى”، إنه لم ير أي حكمة في صيام شهر رمضان ، وأنه بحث كثيرًا في حكمة صيام الشهر، واستمع لعشرات الحجج التي يقولها آلاف الوعاظ من حكمة الصيام، منها الشعور بالفقير وأن به صحة.

وأضاف “عيسى” خلال تقديمه برنامج “مختلف عليه”، على فضائية “الحرة”، أن “العلم نسف كل هذا، وأدركنا أن الصيام متعب للصحة، وكاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة”، موضحا أنه لم ير في صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادي من الله عز وجل.. افعل وصم، فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة الصيام.