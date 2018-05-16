الدبور – النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الوهاب البابطين تعرض لهجوم قوي من الذباب الإلكتروني لمجرد تغريدة يدافع فيها عن القدس وفلسطين.

حيث أكد النائب عبد الوهاب البابطين على فلسطينية القدس الأبدية الحاضنة للمسجد الأقصى، رغما عن انوف المتصهينين العرب والحكام المتخاذلين.

وقال “البابطين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور كعادته :” ستبقى #القدس_عاصمة_أبدية_لفلسطين زهرة المدائن وعاصمة الأرض وحاضنة المسجد الأقصى وعنوان الإباء والصمود في التاريخ شاء لذلك الله عز وجل رغماً عن صهاينة العرب ودعاة التطبيع وحكومات التخاذل #القدس_عاصمة_فلسطين”.

البابطين لم يهاجم أي شخص بإسمه ولكن الذباب الإلكتروني هاجمه إحتياطا لأنه كر اسم المتصهينيين العرب والحكام المتخاذلين، ولأن الذباب السلماني يعلم علم اليقين أن لا متخاذل إلا ابن سلمان الدب الداشر أو ابن زايد شيطان العرب، لذلك جن جنونه وهاجم النائب بأشد العبارات القذرة كعادته.

ستبقى #القدس_عاصمة_أبدية_لفلسطين

زهرة المدائن وعاصمة الأرض وحاضنة المسجد الأقصى وعنوان الإباء والصمود في التاريخ

شاء لذلك الله عز وجل رغماً عن صهاينة العرب ودعاة التطبيع وحكومات التخاذل#القدس_عاصمة_فلسطين — عبدالوهاب البابطين (@WahabAlbabtain) May 14, 2018

وكما قال مراسل الدبور لشؤون الخيانات، هناك مثل شعبي يقول: اللي على راسه بطحة بحسس عليها، ولأن ابن سلمان خير من يحسس شعر بثقل البطحة وثقل كلام النائب الكويتي وكأنه رصاص موجه عليه مباشرة.

يشار إلى أن دماء الشعب الفلسطيني في غزة لم تقتصر على فضح الخذلان العربي المتعارف عليه، سواء على مستوى الدول العربية أو “الجامعة العربية”، بل هذه المرة كشفت التواطؤ العربي مع الصهاينة، وتجلّى ذلك في لجوء بعض الحكام إلى تصفية حساباتهم الإيديولوجية والسياسية مع “الإخوان”، ليس في مصر فقط، التي هي مجاورة لغزة وتشارك في حصارها، بل في غزة نفسها، ذلك أن حركة حماس تحسب على هذه الجماعة.