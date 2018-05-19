الدبور – الدب الداشر ابن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي تدور حاليا تحقيقات بخصوص تدخله باموال طائلة للتأثير على فوز الرئيس الامريكي ترامب في الإنتخابات الأمريكية السابقة.

حيث أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن السعودية والإمارات عرضتا على نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة عبر جورج نادر لإنجاح والده بانتخابات الرئاسة السابقة، مشيرة إلى اجتماع سري ضم نجل ترامب وجورج نادر حينها بصفته وسيطا لوليي عهد السعودية وأبو ظبي.

وذكرت الصحيفة السبت أن ضباط الاستخبارات الإسرائيليين السابقين، بالتعاون مع أمراء الخليج، ساعدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفوز بانتخابات عام 2016.

ووفقاً للتقرير، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الامريكية، التقى نجل الرئيس دونالد ترامب بممثل الإمارات العربية المتحدة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب جويل زميل، الخبير في الإعلام الاجتماعي الإسرائيلي, في إشارة إلى أن دولًا أخرى، غير روسيا ، قدمت المساعدة إلى ترامب.

وذكرت الصحيفة أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وصلوا إلى إسرائيل للتحقيق مع الموظفين في شركة جويل زميل ، فيما اذا ساعدت في تحويل الرأي العام على الشبكات الاجتماعية قبل انتخابات 2016. قام المحققون، الذين تعاونوا مع الشرطة الإسرائيلية، بمصادرة أجهزة الكمبيوتر.

وقال مسؤول امريكي إن ولي العهد السعودي والإمارات العربية المتحدة كانا حريصين على مساعدة ترامب في الفوز في الانتخابات.

وأشاد يول زميل ، خبير الشبكات الاجتماعية ، بقدرات الشركة ، مجموعة Psy ، لتوفير ميزة لحملة ترامب. في الوقت الذي عقد فيه الاجتماع ، كانت شركته قد عرضت بالفعل برنامجًا بقيمة عدة ملايين من الدولارات لتعزيز فرصة ترامب للفوز في الانتخابات من خلال حملة التواصل الاجتماعي.

وتوظف الشركة خبراء استخبارات إسرائيليين سابقين، يتخصصون في تشكيل الآراء السياسية من خلال الشبكات الاجتماعية.

وتضمن اقتراح الشركة استخدام الآلاف من المستخدمين المزيفين على الشبكات الاجتماعية للترويج لترشيح ترامب على مواقع مثل Facebook.

كان المسؤولون في الشركة قلقين بشأن المشكلات القانونية في الحملة. بعد التشاور مع شركة محاماة أمريكية ، كان من الواضح لهم أن نشاطهم سيعتبر غير قانوني لأنهم ليسوا أمريكيين.

وحضر اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إسرائيل كجزء من التحقيق لمقابلة الموظفين في شركة زميل.

ووفقاً لأحد المصادر ، تعاون فريق التحقيق مع الشرطة الإسرائيلية وصادر أجهزة الكمبيوتر من إحدى الشركات التي يملكها زميل ، والتي يجري تصفيتها.