الدبور – صورة العشق الممنوع، والعشق المحرم بين أبو ظبي و دولة الإحتلال التي إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي أثارت غضب وإستهجان الكثير، حيث علق أحدهم لم نعد نملك حتى شرش الحياء وخرج الحب المحرم إلى العلن بدون خجل.

حيث نشر إعلامي إسرائيلي صورة بكثير من الدلالات جمعت بين ممثلة إسرائيل عوفرا أبراموفيتش وممثلة الإمارات ميثاء العرفي في مؤتمر دولي في بوتسوانا حول النهوض بمكانة المرأة واندماج نساء في الرياضة.

وبدت ممثلة الإمارات مبتسمة في الصورة، التي نشرها شمعون آران في تغريدة على حسابه على “تويتر”، وكتب:

“إسرائيل تشارك في مؤتمر دولي في بوتسوانا حول النهوض بمكانة المرأة واندماج نساء في الرياضة. عوفرا أبراموفيتش مؤسسة “مامانيت” في إسرائيل:

“ثمة 1200 وفد رياضي نسائي من 40 دولة من العالم ومن الدول العربية والخليجية..في الصورة ممثلتا إسرائيل و أبوظبي”.

وقد أثارت الصورة جدلاً وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت احتفاءً إسرائيلياً وترحيب بما اعتبروه خطوات تطبيعية من الإمارات، برزت بشكل لافت في مشاركة فريق إماراتي إلى جانب فريق بحريني في سباق للدراجات في إسرائيل مؤخرا في الذكرى السبعين للنكبة.

وكان مقدسيون أطلقوا حملة على مواقع التواصل حملة تحت وسم “احنا مش جعانين” ضد وجبات الإفطار الإماراتية احتجاجا على التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.