الدبور- بعد وصول الشاذ جنسيا اللبناني جورج نادر إلى أحضان ابن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي، قام بحملة إعتقالات ضد نساء في السعودية، الدبور حاول الربط بين الخبرين وتحليل ما حصل.

أولا ففي أعقاب ما كشفته صحيفة نيويورك عن تدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للتأثير في الانتخابات الأمريكية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تجمع بين “ابن سلمان” وجورج نادر مستشار “ابن زايد” مغتصب الأطفال.

ووفقا للصور المتداول التي صدمت الدبور فقد ظهر “ابن سلمان” وهو يحتضن “نادر” بحميمية عبر ذراعه الأيمن، في حين أن الابتسامة غطت وجهيهما، مما يعكس متانة العلاقة التي تجمعهما.

وحاول الدبور معرفة أين يضع جورج يده اليسرى ولم يتمكن الدبور من الطيران حول الدب الداشر لبشاعة المنظر وللخوف من الإقتراب من هذا الشاذ جنسيا وهو المفضل عند الدب الداشر و شيطان العرب لسبب لا يعلمه الدبور.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قد كشفت أن السعودية والإمارات عرضتا على نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة عبر جورج نادر لإنجاح والده بانتخابات الرئاسة السابقة، مشيرة إلى اجتماع سري ضم نجل ترامب وجورج نادر حينها بصفته وسيطا لوليي عهد السعودية وأبو ظبي.

وذكرت الصحيفة السبت أن ضباط الاستخبارات الإسرائيليين السابقين، بالتعاون مع أمراء الخليج، ساعدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفوز بانتخابات عام 2016.