أمير سعودي يبدأ التحرك للإنقلاب على الإنقلاب في السعودية لإنقاذها من جنون الدب الداشر

الدبور- أمير سعودي بدأ التحرك للإنقلاب على الإنقلاب الذي قام به الدب الداشر في السعودية عندما استولى على العرش بالقوة وبسجن الأمراء وسلب أموالهم، وخرج عن كل عادات الأسرة الحاكمة والأعراف المعمول بها داخلها منذ تأسيس المملكة.

سياسات الدب الداشر بلا شك يتؤدي إلى إنهيار المملكة آجلا أم عاجلا، التخبط بإدارة المملكة وتحويلها للعلمانية والسياسة الخارجية وسجن الامراء كلها امور دعت لتوحيد الجهود لوقف الدب الداشر عن حده ولو بالقوة.

الأمير خالد بن فرحان آل سعود طالب أعمامه، وبخاصةً الأميران أحمد بن عبد العزيز ومقرن بن عبد العزيز، إلى التحرك لاستعادة السلطة فورًا، محذرا من أنّ سياسات الملك سلمان وابنه محمد ستؤدي لانهيار المملكة.

ومنذ 2013، يقيم الأمير خالد في ألمانيا بعد حصوله على حق اللجوء السياسي، وينتمي إلى بيت بعيد نسبيًّا داخل العائلة السعودية، إلا أنّ الرياض، بالرغم من ذلك، تبدي حساسية شديدة إزاء أي عضو ينشق عنها مهما كان بعيدًا عن سلالة الحكم.

وأضاف في حوارٍ مع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية: “لو اجتمع الأميران أحمد ومقرن ووحّدا صفوفهما فإنّ 99% من أعضاء العائلة الملكية الحاكمة وعناصر الأجهزة الأمنية والجيش ستقف مساندة لهما”.

وأضاف أنه تأتيه رسائل من داخل العائلة المالكية ومن خارجها تؤكد أنه في حال تحرك الأميران سيكون أغلب عناصر الجيش والشرطة خلفيهما.