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صراع على العرش السعودي .. الملك لن يتنازل في حياته، والدب الداشر لن ينتظر أكثر

الكاتب : وطن الدبور 24 مايو، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور – صراع على العرش في بدأ بالخروج للعلن بين الأب والإبن الداشر الذي لا يستطيع الإنتظار أكثر وخصوصا بعد تجهيز كل الأمور وتهيئة الأجواء والقضاء على كل من يعارضه داخل الأسرة الحاكمة.

والأهم حصوله على الدعم الامريكي الإسرائيلي بدفع الجزية المطلوبة لضمان وصوله للعرش بدون أي معوقات خارجية.

وكان قد عرض على أبيه التنازل له على العرش عدة مرات ولكن الملك يصر في كل مرة على الرفض، مع أن وعده بحفظ مكانته كملك طوال حياته ولكن الطلب قوبل بالرفض، وهل رأيت أي ملك في السعودية تنازل عن عرشه حتى لو بلغ من العمر مديا وفقد صوابه.

وقد كشف حساب “” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن يفكر في اعتلاء العرش قبل عيد الفطر، خاصة وأن والده قد أكد له بأنه لن يتنازل له في حياته.

وقال حساب “ميزان” في تدوينة له عبر “تويتر” سرقها الدبور :”محمد بن سلمان مشغول هذه الأيام بفكرة اعتلاء العرش قبل عيد الفطر، ويخشى من ردة فعل والده لأنه فهم من الملك نفسه بأنه لن يتنازل له في حياته. ”

وأضاف قائلا:”ابن سلمان يصرح لمقريبين بأن الأمور ستتعقد بعد وفاة الملك. ورفض اقتراح تجاوز والده وإعلان حكمه. ومايقال عن تسجيل تنازل من الملك غير صحيح”.

وكانت وكالة “رويترز” قد طرحت تكهّنات حول تنازل الملك سلمان عن العرش لابنه ولي العهد، إذ نقلت في يوليو/تموز 2017.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر سعودي، أن سلمان بن عبد العزيز يستعد للتنازل عن العرش لنجله ولي العهد الجديد محمد بن سلمان.

وذكرت المصادر “لرويترز” في تحقيق مطوّل، أن هناك العديد من التكهنات التي سرت بين دبلوماسيين ومسؤولين سعوديين وعرب عقب صعود محمد بن سلمان المفاجئ إلى ولاية العهد، فحواها أن سلمان يستعد للتنازل عن العرش لابنه.

من جهته تطرّق المُغرد الشهير “مجتهد” في سبتمبر/أيلول الفائت إلى تداولات داخل أروقة الحكم في “” تشي بتنازل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لابنه محمد عن الحكم.

وقال “مجتهد” وقتئذ في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “بن سلمان أكمل الترتيبات لتنازل والده له ‏ومفاجأة في ولاية العهد”، وأضاف: “الإعلان يفترض اليوم أو غداً لكن ابن سلمان متردد وقلق جداً والتأجيل وارد”. هذا وأكّد سابقاً مصدر مقرّب من آل سعود، أن سلمان بن عبد العزيز سوف يتنازل عن العرش، ويُعلن ولي عهده محمد بن سلمان خلفاً له.

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