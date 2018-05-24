صراع على العرش السعودي .. الملك لن يتنازل في حياته، والدب الداشر لن ينتظر أكثر

الدبور – صراع على العرش في السعودية بدأ بالخروج للعلن بين الأب والإبن الداشر الذي لا يستطيع الإنتظار أكثر وخصوصا بعد تجهيز كل الأمور وتهيئة الأجواء والقضاء على كل من يعارضه داخل الأسرة الحاكمة.

والأهم حصوله على الدعم الامريكي الإسرائيلي بدفع الجزية المطلوبة لضمان وصوله للعرش بدون أي معوقات خارجية.

وكان ابن سلمان قد عرض على أبيه التنازل له على العرش عدة مرات ولكن الملك يصر في كل مرة على الرفض، مع أن ابن سلمان وعده بحفظ مكانته كملك طوال حياته ولكن الطلب قوبل بالرفض، وهل رأيت أي ملك في السعودية تنازل عن عرشه حتى لو بلغ من العمر مديا وفقد صوابه.

وقد كشف حساب “ميزان” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفكر في اعتلاء العرش قبل عيد الفطر، خاصة وأن والده الملك سلمان قد أكد له بأنه لن يتنازل له في حياته.

وقال حساب “ميزان” في تدوينة له عبر “تويتر” سرقها الدبور :”محمد بن سلمان مشغول هذه الأيام بفكرة اعتلاء العرش قبل عيد الفطر، ويخشى من ردة فعل والده لأنه فهم من الملك نفسه بأنه لن يتنازل له في حياته. ”

وأضاف قائلا:”ابن سلمان يصرح لمقريبين بأن الأمور ستتعقد بعد وفاة الملك. ورفض اقتراح تجاوز والده وإعلان حكمه. ومايقال عن تسجيل تنازل من الملك غير صحيح”.

وكانت وكالة “رويترز” قد طرحت تكهّنات حول تنازل الملك سلمان عن العرش لابنه ولي العهد، إذ نقلت في يوليو/تموز 2017.