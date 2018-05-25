السعودية إنتصرت بحصارها على قطر أخيرا.. والأخيرة تعلن إستسلامها..

الدبور – السعودية إستطاعت الإنتصار على قطر خلال عام من الحصار والقطيعة والقوانين القاسية ضد قطر ومواطنيها، وقطر أخيرا أعلنت إستسلامها علنا، وسيتم ضم قطر إلى السعودية ضمن كونفدرالية.

الإنتصار الذي يفترض أن يعلن عنه جاء بعد إستسلام قطر بعد آخر ضبة تلقتها من السعودية، وعندما غقتنعت أن السعودية لديها خيارات كثيرة لمعاقبة قطر.

فبعد أن منعت السعودية منتوجات المراعي من دخول قطر وحرمان الشعب القطري وكل من يسكن قطر من حليب السعودية وأجبان السعودية، وبعد ما جربت قطر بقرات دول مختلفة ولم تنجح، لأن معدة القطري تعودت على منتوجات المراعي.

قررت السعودية بضربة جديدة لقطر تصدير كل منتوجات المراعي لدولة إسرائيل الشقيقة، وهذه ليست دعابة أو مزحة ثقيلة بل حقيقة وحصلت.

ففي واقعة تؤكد وجود علاقات تجارية بين البلدين، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لسعها الدبور تظهر وجود أحد أنواع أجبان المراعي السعودية في أحد المجمعات الاستهلاكية الإسرائيلية.

ووفقا للصور المتداولة فقد أقدم المجمع الاستهلاكي لعمل عرض تسويقي للمنتج السعودي، حيث قام بتخفيضه من 27 شيكل إلى 21 شيكل إسرائيلي.