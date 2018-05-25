الدبور – صحيفة عبرية فضحت الدب الداشر ابن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي في المملكة بعد إنقلابه على أبيه وعائلته.

حيث قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن ابن سلمان عندما زار واشنطن في شهر أبريل نيسان الماضي، وعندما عرض عليه الرئيس الأمريكي ترامب تفاصيل ما يسمى صفقة القرن والقاضية بتصفية القضية الفلسطينية للأبد، أبدى إعجابه بها، ولم ينصدم أبدا ولم يعترض على أي من بنودها، بل دعمها وأصر على وجود علاقات طبيعية مع الكيان المحتل وتخطي المرحلة السابقة للأبد.

وقال الدب الداشر أن المملكة تتطلع لعلاقات طبيعية مع دولة إسرائيل وأن القضية الفلسطينية يجب أن تحل بأي طريقة كان، وعلى الفلسطينيين القبول بها لأنهم في كل مرة يرفضون يخسرون أكثر.

وتضيف الصحيفة : “لكن حين سمع أبو مازن من ابن سلمان عن التفافة حذوة الحصان الأمريكية دخل في صدمة، أخرجت منه غير قليل من التعابير الحادة ضد إسرائيل، وضد ترامب، وفي الأساس ضد ديفيد فريدمان”.

وكان موقع “ديبكا” الإسرائيلي، نقل عن مسؤولين كبار في واشنطن وتل أبيب تأكيدهم أن ”صفقة القرن”، ستعلن منتصف الشهر المقبل، حتى لو أن الفلسطينيين رفضوا خطوطها العامة.

وكان “ديبكا” نشر بتاريخ 27 أبريل/نيسان الماضي، معظم بنود هذه الخطة، ولعل أهمها: قيام دولة فلسطينية على قطاع غزة وحوالي نصف الضفة الغربية، بسيادة محدودة، وسيظل الأمن بيد إسرائيل في معظم أنحاء الضفة، كما أن السيادة الأمنية على نهر الأردن ستظل بيد إسرائيل.